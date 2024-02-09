***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.01.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 22 Ocak 2024 tarihli kararı doğrultusunda,Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 35 inci maddesinde yapılması planlanan değişikliğe uygun görüş verilmesi talebiyle 9 Şubat 2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248654BIST