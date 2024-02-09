***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
09.02.2024 20:27
***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.01.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 22 Ocak 2024 tarihli kararı doğrultusunda,
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 35 inci maddesinde yapılması planlanan değişikliğe uygun görüş verilmesi talebiyle 9 Şubat 2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248654
BIST
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18:059.046
En Düşük
|Değişim
|: 1,07%
|| 96,18
|Açılış
|: 8.993
|
|Önceki Kapanış
|: 8.950
|
8.943
En Yüksek
9.046
18:0530,6900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0989
|Açılış
|: 30,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6600
|
30,6965
En Düşük
30,4425
18:0533,1301
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0797
|Açılış
|: 33,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9200
|
33,1805
En Düşük
32,8933
18:051.995,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -4,00
|Açılış
|: 1.995,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.999,65
|
2.009,80
En Düşük
1.982,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOFER
|53,35
|481.167.353
|% 10,00
|
|KFEIN
|141,90
|140.846.784
|% 10,00
|
|SAMAT
|54,45
|97.255.906
|% 10,00
|
|BNTAS
|12,43
|205.010.273
|% 10,00
|
|TUCLK
|13,75
|292.138.795
|% 10,00
|
|KRGYO
|28,66
|579.880.489
|% -9,99
|
|AVHOL
|56,15
|185.894.082
|% -9,94
|
|MARKA
|81,15
|36.025.959
|% -8,72
|
|TETMT
|6.952,50
|22.207.703
|% -7,30
|
|YGGYO
|43,22
|31.672.212
|% -5,67
|
|THYAO
|294,75
|10.713.229.542
|% 2,79
|
|EREGL
|46,36
|5.619.688.775
|% 1,93
|
|GUBRF
|163,60
|5.418.882.181
|% 3,54
|
|ASELS
|52,10
|4.408.347.569
|% 1,46
|
|KOZAL
|22,14
|4.368.538.515
|% 4,34
|
|EKGYO
|10,49
|3.691.890.149
|% 1,65
|
|TSPOR
|1,79
|566.999.050
|% 5,29
|
|QUAGR
|4,28
|1.142.285.446
|% 2,88
|
|KOZAL
|22,14
|4.368.538.515
|% 4,34
|
|YKBNK
|22,76
|3.909.767.252
|% 0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,6712
|30,6841
|% 0,30
|
|Euro
|33,1011
|33,1398
|% 0,27
|
|Sterlin
|38,6571
|38,8510
|% 0,45
|
|Frank
|34,9342
|35,1446
|% 0,20
|
|Riyal
|8,1578
|8,1987
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,56
|22,58
|% 0,66
|
|Platin
|875,99
|877,80
|% 0,66
|
|Paladyum
|866,69
|871,10
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,00
|82,00
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.025,26
|2.025,52
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GEDZA
Yüzde 7.51 oranında artışla 25.48 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 298, 172 adet işlem
-
17:57ARZUM
Yüzde 9.97 oranında artışla 47.20 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 209, 754 adet işlem
-
17:56FORMT
Yüzde 6.08 oranında artışla 3.14 lira fiyatla işlem gören hissede 78, 138, 727 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 72, 17 artarak (% 0.76 ) 9, 560
-
17:55
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, DOFER, BNTAS