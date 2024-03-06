***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.01.2024 , 09.02.2024 , 01.03.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesinin 35 inci maddesinin değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvuru 16.02.2024 tarihinde Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne yapmış olduğumuz başvuru ise 05.03.2024 tarihinde olumlu sonuçlanmıştır.Uygun görüş verilen tadil metninin nihai hali ektedir.Ekte yer alan Esas Sözleşme Tadil Metni 2023 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.EK: Esas Sözleşme Tadil Metni. SPK ve BAKANLIK Onaylı. Pdf.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256036BIST