***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Esas Sözleşme
05.04.2021 20:46
***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Şirketimizin Esas Sözleşmesinin 10, 15 ve 41 inci maddelerindeki değişiklikler 24 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizce kabul edilmiş, 05.04.2021 tarihinde tescil ve 5 NİSAN 2021 tarih 10302 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 1009, 1010, 1011, 1012 numaralı sayfalarında ilan edilmiştir. Son değişiklikleri de içeren yürürlükteki Esas Sözleşmemiz ekte sunulmuştur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
10 05/04/2021 05/04/2021 10302
15 05/04/2021 05/04/2021 10302
41 05/04/2021 05/04/2021 10302
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923603
BIST
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 11,87
|Açılış
|: 1.429
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|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.443
En Düşük
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18:058,1219
En Yüksek
|Değişim
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|| -0,0306
|Açılış
|: 8,0950
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|Önceki Kapanış
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8,2475
En Düşük
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18:059,6008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0179
|Açılış
|: 9,5600
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|Önceki Kapanış
|: 9,5300
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9,7115
En Düşük
9,5328
18:05450,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -3,51
|Açılış
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|
|Önceki Kapanış
|: 454,13
|
458,35
En Düşük
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|ERBOS
|75,90
|48.948.642
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,50
|5.131.973
|% 10,00
|
|JANTS
|909,70
|312.384.499
|% 10,00
|
|IZFAS
|12,99
|30.846.416
|% 9,99
|
|EGGUB
|229,00
|185.800.922
|% 9,99
|
|BJKAS
|8,28
|1.040.566.146
|% -10,00
|
|TRILC
|65,70
|179.614.963
|% -10,00
|
|BTCIM
|15,23
|21.523.955
|% -9,99
|
|UTPYA
|29,90
|1.126.602
|% -9,99
|
|DENGE
|7,13
|2.298.892
|% -9,97
|
|EKGYO
|2,02
|1.571.204.400
|% 5,21
|
|BJKAS
|8,28
|1.040.566.146
|% -10,00
|
|KOZAL
|126,10
|931.563.870
|% 0,80
|
|GARAN
|6,90
|867.894.139
|% 0,27
|
|GUBRF
|77,95
|774.590.736
|% 6,78
|
|EKGYO
|2,02
|1.571.204.400
|% 5,21
|
|IHLGM
|1,16
|174.880.320
|% 3,57
|
|ODAS
|3,72
|500.292.302
|% 5,98
|
|GARAN
|6,90
|867.894.139
|% 0,27
|
|BJKAS
|8,28
|1.040.566.146
|% -10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1095
|8,1219
|% -0,38
|
|Euro
|9,5792
|9,6008
|% 0,19
|
|Sterlin
|11,2517
|11,3081
|% 0,10
|
|Frank
|8,6314
|8,6834
|% 0,19
|
|Riyal
|2,1575
|2,1684
|% -0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.727
|-5,83
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-3,76
|
|Cumhuriyet
|2.984
|3.029
|1,00
|
|Tam
|2.971
|3.046
|-1,41
|
|Yarım
|1.436
|1.473
|-0,69
|
|Çeyrek
|720
|737
|-0,34
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,71
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,10
|
|B. Petrol
|62,13
|62,13
|-2,73
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