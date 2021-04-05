***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Esas Sözleşme









***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimizin Esas Sözleşmesinin 10, 15 ve 41 inci maddelerindeki değişiklikler 24 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizce kabul edilmiş, 05.04.2021 tarihinde tescil ve 5 NİSAN 2021 tarih 10302 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 1009, 1010, 1011, 1012 numaralı sayfalarında ilan edilmiştir. Son değişiklikleri de içeren yürürlükteki Esas Sözleşmemiz ekte sunulmuştur.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No10 05/04/2021 05/04/2021 1030215 05/04/2021 05/04/2021 1030241 05/04/2021 05/04/2021 10302http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923603BIST