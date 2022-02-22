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***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)

22.02.2022 01:59
***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)


***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

01.01.2021 - 31.12.2021 konsolide faaliyet raporumuzu ekte bulabilirsiniz. 
 
 
 
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003328


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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:52
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HUNER 2,20 3.373.522 % 10,00  
KRTEK 9,84 22.946.963 % 9,94  
POLTK 593,80 79.225.511 % 8,24  
DERHL 6,17 52.616.394 % 7,87  
PAPIL 21,24 68.051.284 % 7,87  
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13:52 Alış Satış %  
Dolar 13,7851 13,7928 % 0,95  
Euro 15,6513 15,6634 % 1,19  
Sterlin 18,6214 18,7148 % 0,49  
Frank 14,9369 15,0268 % 0,60  
Riyal 3,6633 3,6817 % 0,90  
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13:52 Alış Satış %  
Altın Ons 1.895 1.895 -10,52  
Altın Gr. 840 840 2,80  
Cumhuriyet 5.590 5.674 58,00  
Tam 5.563 5.701 60,20  
Yarım 2.689 2.758 29,12  
Çeyrek 1.348 1.379 14,56  
Gümüş.Ons 24,01 24,03 0,09  
Gümüş Gr. 10,66 10,68 0,14  
B. Petrol 95,66 95,66 2,67  
Seans Raporu 13:52
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