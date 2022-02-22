***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
22.02.2022 01:59
***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
01.01.2021 - 31.12.2021 konsolide faaliyet raporumuzu ekte bulabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003328
BIST
13:542.025
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -12,99
|Açılış
|: 2.007
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.027
En Düşük
1.980
13:5413,7988
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,1362
|Açılış
|: 13,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6430
|
13,8268
En Düşük
13,6330
13:5415,6677
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,1889
|Açılış
|: 15,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4400
|
15,6718
En Düşük
15,4300
13:54839,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,06
|Açılış
|: 839,26
|
|Önceki Kapanış
|: 837,25
|
849,11
En Düşük
835,73
BIST En Aktif Hisseler13:52
|HUNER
|2,20
|3.373.522
|% 10,00
|
|KRTEK
|9,84
|22.946.963
|% 9,94
|
|POLTK
|593,80
|79.225.511
|% 8,24
|
|DERHL
|6,17
|52.616.394
|% 7,87
|
|PAPIL
|21,24
|68.051.284
|% 7,87
|
|PKENT
|467,30
|704.221
|% -10,00
|
|ISBTR
|63.000,00
|516.000
|% -10,00
|
|SERVE
|19,80
|207.291
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,78
|47.755.408
|% -9,99
|
|KAPLM
|40,72
|1.249.656
|% -9,99
|
|THYAO
|28,92
|2.163.813.212
|% -1,77
|
|YKBNK
|4,02
|742.952.608
|% -0,74
|
|KRDMD
|11,62
|726.843.694
|% -0,94
|
|KARSN
|3,96
|712.781.309
|% -0,75
|
|EREGL
|28,54
|660.150.497
|% -1,11
|
|YKBNK
|4,02
|742.952.608
|% -0,74
|
|KARSN
|3,96
|712.781.309
|% -0,75
|
|EKGYO
|2,26
|247.303.448
|% -1,74
|
|ODAS
|1,37
|124.548.578
|% 0,74
|
|THYAO
|28,92
|2.163.813.212
|% -1,77
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7851
|13,7928
|% 0,95
|
|Euro
|15,6513
|15,6634
|% 1,19
|
|Sterlin
|18,6214
|18,7148
|% 0,49
|
|Frank
|14,9369
|15,0268
|% 0,60
|
|Riyal
|3,6633
|3,6817
|% 0,90
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|-10,52
|
|Altın Gr.
|840
|840
|2,80
|
|Cumhuriyet
|5.590
|5.674
|58,00
|
|Tam
|5.563
|5.701
|60,20
|
|Yarım
|2.689
|2.758
|29,12
|
|Çeyrek
|1.348
|1.379
|14,56
|
|Gümüş.Ons
|24,01
|24,03
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,68
|0,14
|
|B. Petrol
|95,66
|95,66
|2,67
|