***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiKordsa Brezilya ve Kordsa Türkiye üretim tesislerinde faaliyetlerin kısmen ya da tamamen durdurulmasıDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiKord Bezi üretimiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniÇalışan ve toplum sağlığını korumakVarsa Yetkili Organ Karar TarihiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik TarihiKordsa Brezilya üretim tesisi, 26 Mart 2020 tarihinden itibaren 2 hafta süreyle, Kordsa Türkiye 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren 2 hafta süreyleFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiKısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payıİş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısıİşe ara verme nedeniyle iş akdi feshi öngörülmemektedir.Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıŞirket Yönetimince Alınan TedbirlerYeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarYeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen TarihKordsa Brezilya üretim tesisinin 8 Nisan 2020 tarihinde, Kordsa Türkiye üretim tesisinin 15 Nisan 2020 tarihinde üretime başlaması öngörülmektedir.Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiBir etki yaratması beklenmemektedir.AçıklamalarCovid-19 salgınının etkileri tüm dünya üzerinde kendini gösterirken, salgın ile birlikte değişen tüketici talepleri ve müşteri portföyünde yer alan fabrikaların üretime ara verme kararları neticesinde, önümüzdeki günlerde Türkiye ve Brezilya'daki tesislerimizde üretimin çalışma şekli ile ilgili değişiklikler yapılmasına karar verilmiştir.Kordsa Brezilya üretim tesisi, 26 Mart 2020 tarihi itibari ile 2 hafta süreyle 8 Nisan 2020 tarihine kadar üretime ara verecektir.Kordsa Türkiye üretim tesisi ise çalışmaya devam etmekle birlikte, üretimin bazı bölümlerinde, 1 Nisan 2020 tarihi itibari ile 2 hafta boyunca üretim yapılmayacaktır.Bu süre boyunca önceden alınmış siparişlerin sevkiyatına devam edilecektir.Sabancı Holding iştiraki Kordsa olarak, tüm dünyanın yaşadığı bu zorlu süreçte, başta çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve müşterilerimiz olmak üzere içinde bulunduğumuz ekosistem ve yatırımcılarımız için ekonomik fayda üretmeye devam edeceğiz.Not: KAP Şablon Değişkliği nedeniyle 26 Mart 2020 tarihinde yaptığımız açıklamanın düzeltmesidir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832564BIST