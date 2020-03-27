***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
27.03.2020 10:37
***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bildirime Konu Durumun Niteliği
Kordsa Brezilya ve Kordsa Türkiye üretim tesislerinde faaliyetlerin kısmen ya da tamamen durdurulması
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Kord Bezi üretimi
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Çalışan ve toplum sağlığını korumak
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
Kordsa Brezilya üretim tesisi, 26 Mart 2020 tarihinden itibaren 2 hafta süreyle, Kordsa Türkiye 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren 2 hafta süreyle
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
-
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
-
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
İşe ara verme nedeniyle iş akdi feshi öngörülmemektedir.
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
-
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
-
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
-
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
Kordsa Brezilya üretim tesisinin 8 Nisan 2020 tarihinde, Kordsa Türkiye üretim tesisinin 15 Nisan 2020 tarihinde üretime başlaması öngörülmektedir.
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
Bir etki yaratması beklenmemektedir.
Açıklamalar
Covid-19 salgınının etkileri tüm dünya üzerinde kendini gösterirken, salgın ile birlikte değişen tüketici talepleri ve müşteri portföyünde yer alan fabrikaların üretime ara verme kararları neticesinde, önümüzdeki günlerde Türkiye ve Brezilya'daki tesislerimizde üretimin çalışma şekli ile ilgili değişiklikler yapılmasına karar verilmiştir.
Kordsa Brezilya üretim tesisi, 26 Mart 2020 tarihi itibari ile 2 hafta süreyle 8 Nisan 2020 tarihine kadar üretime ara verecektir.
Kordsa Türkiye üretim tesisi ise çalışmaya devam etmekle birlikte, üretimin bazı bölümlerinde, 1 Nisan 2020 tarihi itibari ile 2 hafta boyunca üretim yapılmayacaktır.
Bu süre boyunca önceden alınmış siparişlerin sevkiyatına devam edilecektir.
Sabancı Holding iştiraki Kordsa olarak, tüm dünyanın yaşadığı bu zorlu süreçte, başta çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve müşterilerimiz olmak üzere içinde bulunduğumuz ekosistem ve yatırımcılarımız için ekonomik fayda üretmeye devam edeceğiz.
Not: KAP Şablon Değişkliği nedeniyle 26 Mart 2020 tarihinde yaptığımız açıklamanın düzeltmesidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832564
BIST