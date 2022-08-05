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***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

05.08.2022 18:16
***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi


***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.04.2022 ve 01.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
15/04/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Microtex Composites S.r.l.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Karbon fiber dokuma ve prepreg üretimi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
200.000 Avro
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
05.08.2022
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
120.000 Avro
Beher Payın Alış Fiyatı
205,00 Avro
Toplam Tutar
24.600.000 Avro
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%60
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%60
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
Pay devirleri sonrası Kordsa Inc., Microtex Composites S.r.l. şirketinin %60 oy hakkına, Şirketimiz ise ilgili şirketin dolaylı olarak %60 oy hakkına sahip olmuştur.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%2,41 (31.03.2022)
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%2,77 (31.12.2021)
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Kordsa, kompozit teknolojileri alanına yapacağı bu yatırımla, hem sektör ve ürün bazlı çeşitlilik imkânı sağlamayı hem de mevcutta kuvvetli havacılık müşteri portföyünü çeşitlendirerek özellikle otomotiv ve motor sporları alanında hizmet yelpazesini genişletmeyi hedeflemektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Massimiliano Becagli s.a.s., Massimiliano Becagli, Federico Becagli, Silvio Campigli ve Gainfranco Meschini
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
20/04/2022
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
İlişkili taraf işlemi olmayıp yasal bir zorunluluk bulunmamaktadır.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Şirketimizin bağlı ortaklığı Kordsa Inc, Avrupa'da ağırlıklı olarak süper lüks otomotiv sektörü ve motor sporlarına karbon fiber dokuma ve prepreg sağlayan, İtalya'da faaliyet gösteren Microtex Composites S.r.l. şirketinin %60'ını satınalma işlemini tamamlanmıştır. Microtex Composites S.r.l.'deki şirketini portföyüne katarak kompozit alanındaki yetkinliklerini artıran Şirketimiz, yaptığı yatırımla sektörel ve ürün bazlı çeşitlilik sağlamayı hedeflemektedir.    





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052509


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CANTE 70,40 113.847.853 % 10,00  
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Yarım 3.334 3.386 -32,00  
Çeyrek 1.672 1.692 -16,00  
Gümüş.Ons 19,84 19,87 -0,32  
Gümüş Gr. 11,45 11,46 -0,17  
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