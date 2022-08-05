***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.04.2022 ve 01.07.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi15/04/2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VarEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıMicrotex Composites S.r.l.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuKarbon fiber dokuma ve prepreg üretimiEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi200.000 AvroEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih05.08.2022Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı120.000 AvroBeher Payın Alış Fiyatı205,00 AvroToplam Tutar24.600.000 AvroEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%60Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%60Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)Pay devirleri sonrası Kordsa Inc., Microtex Composites S.r.l. şirketinin %60 oy hakkına, Şirketimiz ise ilgili şirketin dolaylı olarak %60 oy hakkına sahip olmuştur.Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%2,41 (31.03.2022)İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%2,77 (31.12.2021)Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiKordsa, kompozit teknolojileri alanına yapacağı bu yatırımla, hem sektör ve ürün bazlı çeşitlilik imkânı sağlamayı hem de mevcutta kuvvetli havacılık müşteri portföyünü çeşitlendirerek özellikle otomotiv ve motor sporları alanında hizmet yelpazesini genişletmeyi hedeflemektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıMassimiliano Becagli s.a.s., Massimiliano Becagli, Federico Becagli, Silvio Campigli ve Gainfranco MeschiniKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi20/04/2022Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeniİlişkili taraf işlemi olmayıp yasal bir zorunluluk bulunmamaktadır.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimizin bağlı ortaklığı Kordsa Inc, Avrupa'da ağırlıklı olarak süper lüks otomotiv sektörü ve motor sporlarına karbon fiber dokuma ve prepreg sağlayan, İtalya'da faaliyet gösteren Microtex Composites S.r.l. şirketinin %60'ını satınalma işlemini tamamlanmıştır. Microtex Composites S.r.l.'deki şirketini portföyüne katarak kompozit alanındaki yetkinliklerini artıran Şirketimiz, yaptığı yatırımla sektörel ve ürün bazlı çeşitlilik sağlamayı hedeflemektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052509BIST