***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor









***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 7.891.054.563 4.536.336.439Satışların Maliyeti20 -6.159.087.633 -3.733.211.464TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.731.966.930 803.124.975BRÜT KAR (ZARAR)1.731.966.930 803.124.975Genel Yönetim Giderleri21 -405.367.033 -279.055.195Pazarlama Giderleri21 -418.173.650 -210.377.462Araştırma ve Geliştirme Giderleri21 -40.868.206 -24.449.577Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 551.393.225 174.053.959Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -92.593.754 -79.423.497ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.326.357.512 383.873.203Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 9.636.704 19.282.650Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 -6.014.827 -531.715FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.329.979.389 402.624.138Finansman Gelirleri24 158.544.223 130.146.531Finansman Giderleri24 -544.466.138 -352.840.625SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)944.057.474 179.930.044Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-80.397.822 -22.427.057Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -110.945.399 -7.956.412Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 30.547.577 -14.470.645SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)863.659.652 157.502.987DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)31 -7.941.990 -7.108.996DÖNEM KARI (ZARARI)855.717.662 150.393.991Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar87.156.784 -2.576.607Ana Ortaklık Payları768.560.878 152.970.598Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)- bin adet hisse senedi (TL) 39,72000000 8,05000000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)- bin adet hisse senedi (TL) -0,21000000 -0,19000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)- bin adet hisse senedi (TL) 39,51000000 7,86000000Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI485.771.396 902.162.579Dönem Karı (Zararı)855.717.662 150.393.991Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)863.659.652 157.502.987Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-7.941.990 -7.108.996Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.928.092.562 822.770.035Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler350.012.038 284.684.540Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler15.455.397 5.779.089Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8.822.547 961.531Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5.187.552 4.817.558Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.445.298 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler95.217.964 24.091.428Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler95.217.964 24.091.428Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler134.925.117 149.780.959Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-6.241.528 -13.933.897Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler133.031.524 160.048.641Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-8.255.502 -2.167.761Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri16.390.623 5.833.976Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler1.026.028.764 279.856.924Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler219.017.440 49.082.421Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-1.281.645 -4.364.502Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler220.299.085 53.446.923Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler80.397.822 22.427.057Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler3.901.296 -452.536Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler3.901.296 -452.536Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler3.136.724 7.520.153İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.237.300.249 -42.136.072Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.505.553.062 -129.182.126Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-170.025.123 20.807.232Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.791.443.430 -2.639.296Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-53.233.815 -2.458.786Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.271.141.990 45.684.469Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)64.909.748 -9.703.501Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler23.853.319 -19.086.816Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)2.887.051 6.269.886İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-79.836.927 48.172.866Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-180.658.391 14.277.989Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)100.821.464 33.894.877Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları546.509.975 931.027.954Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-12.478.843 -7.270.441Vergi İadeleri (Ödemeleri)-87.848.489 -8.236.279Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)39.588.753 -13.358.655YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-274.305.390 -208.072.628İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-52.497.077 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri25.358.874 19.089.077Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri25.358.874 19.089.077Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-253.408.715 -241.095.602Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-253.408.715 -241.095.602Alınan Faiz6.241.528 13.933.897FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-559.823.418 -1.008.843.496Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.255.184.854 1.423.072.698Kredilerden Nakit Girişleri2.255.184.854 1.423.072.698Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.583.098.747 -2.118.318.275Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.583.098.747 -2.118.318.275Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-19.325.754 -17.313.543Ödenen Temettüler0 -48.632.269Ödenen Faiz-120.853.994 -161.575.478Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları-91.729.777 -25.981.681Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -60.094.948YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-348.357.412 -314.753.545Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi93.269.921 35.009.754NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-255.087.491 -279.743.791DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ449.892.785 729.636.576DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ194.805.294 449.892.785Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 194.805.294 449.892.785Finansal Yatırımlar171 94Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar171 94Ticari Alacaklar7 2.566.165.635 1.091.112.135İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar27 157.931.907 64.199.658İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar2.408.233.728 1.026.912.477Diğer Alacaklar8 182.491.436 24.917.348İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar182.491.436 24.917.348Türev Araçlar30 0 80.336Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar0 80.336Stoklar9 2.988.780.250 1.225.312.596Peşin Ödenmiş Giderler10 100.654.705 47.869.885İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler100.654.705 47.869.885Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 0 4.592.257Diğer Dönen Varlıklar18 148.389.891 42.843.890İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar148.389.891 42.843.890ARA TOPLAM6.181.287.382 2.886.621.326Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar31 4.142.037 2.925.808TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR6.185.429.419 2.889.547.134DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 875.043 644.844Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar875.043 644.844Diğer Alacaklar40.366.579 26.983.471İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 40.366.579 26.983.471Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 319.699.817 175.005.149Maddi Duran Varlıklar11 3.785.257.215 2.471.989.980Kullanım Hakkı Varlıkları13 233.000.146 95.889.622Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.091.769.137 1.794.796.193Şerefiye15 1.639.505.779 923.388.013Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 1.452.263.358 871.408.180Peşin Ödenmiş Giderler10 6.224.109 5.156.261İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6.224.109 5.156.261Ertelenmiş Vergi Varlığı25 200.903.794 72.477.097Diğer Duran Varlıklar18 147.064.409 72.188.816TOPLAM DURAN VARLIKLAR7.825.160.249 4.715.131.433TOPLAM VARLIKLAR14.010.589.668 7.604.678.567KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 2.204.932.731 1.213.577.751Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 724.444.403 462.887.549Ticari Borçlar7 1.927.384.146 664.286.332İlişkili Taraflara Ticari Borçlar27 35.769.109 21.015.047İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.891.615.037 643.271.285Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 20.846.373 14.944.441Diğer Borçlar8 63.487.242 36.756.822İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar63.487.242 36.756.822Türev Araçlar30 221.461.266 7.788.431Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar221.461.266 7.788.431Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)18.797.992 15.910.941İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 18.797.992 15.910.941Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18.504.653 0Kısa Vadeli Karşılıklar161.528.003 53.484.873Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 125.721.726 30.819.162Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar35.806.277 22.665.711Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 147.473.289 62.423.027İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler147.473.289 62.423.027ARA TOPLAM5.508.860.098 2.532.060.167Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler31 4.142.037 4.026.883TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.513.002.135 2.536.087.050UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 1.504.747.168 1.302.794.284Diğer Borçlar8 6.373.587 8.529.941İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6.373.587 8.529.941Uzun Vadeli Karşılıklar17 165.427.483 115.952.470Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar153.816.787 106.972.412Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar11.610.696 8.980.058Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 337.462.399 319.250.750Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 43.941.705İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler18 0 43.941.705TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.014.010.637 1.790.469.150TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER7.527.012.772 4.326.556.200ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.246.008.448 2.581.125.002Ödenmiş Sermaye19 194.529.076 194.529.076Paylara İlişkin Primler (İskontolar)62.052.856 62.052.856Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu-32.956.277Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.884.371.860 1.481.725.400Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 34.572.510 35.051.577Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.454.587 -4.975.520Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)40.027.097 40.027.097Yabancı Para Çevrim Farkları19 3.849.799.350 1.446.673.823Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-952.502.987 -466.022.298Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)19 -952.232.836 -465.752.147Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)1.902.595 -4.928.396Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-954.135.431 -460.823.751Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-270.151 -270.151Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)19 -270.151 -270.151Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 171.866.392 171.866.392Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.117.130.373 1.016.959.255Net Dönem Karı veya Zararı768.560.878 152.970.598Kontrol Gücü Olmayan Paylar19 1.237.568.448 696.997.365TOPLAM ÖZKAYNAKLAR6.483.576.896 3.278.122.367TOPLAM KAYNAKLAR14.010.589.668 7.604.678.567Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler194.529.076 62.052.856 -25.260.958 -3.907.502 40.027.097 1.043.747.285 -301.459.528 -270.151 122.445.409 775.257.436 339.755.071 2.246.916.091 572.642.516 2.819.558.607Transferler49.420.983 290.334.088 -339.755.071Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.068.018 402.926.538 -164.292.619 152.970.598 390.536.499 150.336.530 540.873.029Kar Payları-48.632.269 -48.632.269 -25.981.681 -74.613.950Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-7.695.319 -7.695.319 -7.695.319Dönem Sonu Bakiyeler194.529.076 62.052.856 -32.956.277 -4.975.520 40.027.097 1.446.673.823 -465.752.147 -270.151 171.866.392 1.016.959.255 152.970.598 2.581.125.002 696.997.365 3.278.122.367Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler194.529.076 62.052.856 -32.956.277 -4.975.520 40.027.097 1.446.673.823 -465.752.147 -270.151 171.866.392 1.016.959.255 152.970.598 2.581.125.002 696.997.365 3.278.122.367Transferler152.970.598 -152.970.598Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-479.067 2.403.125.527 -486.480.691 768.560.878 2.684.726.649 632.300.860 3.317.027.509Kar Payları-91.729.777 -91.729.777Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)32.956.277 -52.799.480 -19.843.203 -19.843.203Dönem Sonu Bakiyeler194.529.076 62.052.856 0 -5.454.587 40.027.097 3.849.799.350 -952.232.836 -270.151 171.866.392 1.117.130.373 768.560.878 5.246.008.448 1.237.568.448 6.483.576.896Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)855.717.662 150.393.991DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.177.996 725.162Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.474.434 877.853Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler296.438 -152.691Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri296.438 -152.691Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar2.462.487.843 389.753.876Yabancı Para Çevrim Farkları2.948.968.534 554.046.495Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)2.948.968.534 554.046.495Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)8.757.929 -6.409.598Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri8.757.929 -6.409.598Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-616.639.600 -199.208.689Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-616.639.600 -199.208.689Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler121.400.980 41.325.668Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-1.926.940 1.483.930Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi123.327.920 39.841.738DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.461.309.847 390.479.038TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.317.027.509 540.873.029Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar632.300.860 150.336.530Ana Ortaklık Payları2.684.726.649 390.536.499http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003327BIST