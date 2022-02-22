***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor
22.02.2022 01:59
***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 7.891.054.563 4.536.336.439
Satışların Maliyeti
20 -6.159.087.633 -3.733.211.464
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.731.966.930 803.124.975
BRÜT KAR (ZARAR)
1.731.966.930 803.124.975
Genel Yönetim Giderleri
21 -405.367.033 -279.055.195
Pazarlama Giderleri
21 -418.173.650 -210.377.462
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -40.868.206 -24.449.577
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 551.393.225 174.053.959
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -92.593.754 -79.423.497
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.326.357.512 383.873.203
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 9.636.704 19.282.650
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -6.014.827 -531.715
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.329.979.389 402.624.138
Finansman Gelirleri
24 158.544.223 130.146.531
Finansman Giderleri
24 -544.466.138 -352.840.625
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
944.057.474 179.930.044
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-80.397.822 -22.427.057
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -110.945.399 -7.956.412
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 30.547.577 -14.470.645
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
863.659.652 157.502.987
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
31 -7.941.990 -7.108.996
DÖNEM KARI (ZARARI)
855.717.662 150.393.991
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
87.156.784 -2.576.607
Ana Ortaklık Payları
768.560.878 152.970.598
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
- bin adet hisse senedi (TL) 39,72000000 8,05000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
- bin adet hisse senedi (TL) -0,21000000 -0,19000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
- bin adet hisse senedi (TL) 39,51000000 7,86000000
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
485.771.396 902.162.579
Dönem Karı (Zararı)
855.717.662 150.393.991
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
863.659.652 157.502.987
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-7.941.990 -7.108.996
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.928.092.562 822.770.035
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
350.012.038 284.684.540
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
15.455.397 5.779.089
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.822.547 961.531
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.187.552 4.817.558
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.445.298 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
95.217.964 24.091.428
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
95.217.964 24.091.428
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
134.925.117 149.780.959
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-6.241.528 -13.933.897
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
133.031.524 160.048.641
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-8.255.502 -2.167.761
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
16.390.623 5.833.976
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.026.028.764 279.856.924
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
219.017.440 49.082.421
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.281.645 -4.364.502
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
220.299.085 53.446.923
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
80.397.822 22.427.057
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
3.901.296 -452.536
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
3.901.296 -452.536
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
3.136.724 7.520.153
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.237.300.249 -42.136.072
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.505.553.062 -129.182.126
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-170.025.123 20.807.232
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.791.443.430 -2.639.296
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-53.233.815 -2.458.786
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.271.141.990 45.684.469
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
64.909.748 -9.703.501
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
23.853.319 -19.086.816
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
2.887.051 6.269.886
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-79.836.927 48.172.866
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-180.658.391 14.277.989
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
100.821.464 33.894.877
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
546.509.975 931.027.954
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-12.478.843 -7.270.441
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-87.848.489 -8.236.279
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
39.588.753 -13.358.655
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-274.305.390 -208.072.628
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-52.497.077 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
25.358.874 19.089.077
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
25.358.874 19.089.077
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-253.408.715 -241.095.602
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-253.408.715 -241.095.602
Alınan Faiz
6.241.528 13.933.897
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-559.823.418 -1.008.843.496
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.255.184.854 1.423.072.698
Kredilerden Nakit Girişleri
2.255.184.854 1.423.072.698
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.583.098.747 -2.118.318.275
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.583.098.747 -2.118.318.275
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-19.325.754 -17.313.543
Ödenen Temettüler
0 -48.632.269
Ödenen Faiz
-120.853.994 -161.575.478
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-91.729.777 -25.981.681
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -60.094.948
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-348.357.412 -314.753.545
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
93.269.921 35.009.754
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-255.087.491 -279.743.791
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
449.892.785 729.636.576
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
194.805.294 449.892.785
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 194.805.294 449.892.785
Finansal Yatırımlar
171 94
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
171 94
Ticari Alacaklar
7 2.566.165.635 1.091.112.135
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 157.931.907 64.199.658
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.408.233.728 1.026.912.477
Diğer Alacaklar
8 182.491.436 24.917.348
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
182.491.436 24.917.348
Türev Araçlar
30 0 80.336
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 80.336
Stoklar
9 2.988.780.250 1.225.312.596
Peşin Ödenmiş Giderler
10 100.654.705 47.869.885
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
100.654.705 47.869.885
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 0 4.592.257
Diğer Dönen Varlıklar
18 148.389.891 42.843.890
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
148.389.891 42.843.890
ARA TOPLAM
6.181.287.382 2.886.621.326
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
31 4.142.037 2.925.808
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.185.429.419 2.889.547.134
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 875.043 644.844
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
875.043 644.844
Diğer Alacaklar
40.366.579 26.983.471
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 40.366.579 26.983.471
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 319.699.817 175.005.149
Maddi Duran Varlıklar
11 3.785.257.215 2.471.989.980
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 233.000.146 95.889.622
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.091.769.137 1.794.796.193
Şerefiye
15 1.639.505.779 923.388.013
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1.452.263.358 871.408.180
Peşin Ödenmiş Giderler
10 6.224.109 5.156.261
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6.224.109 5.156.261
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 200.903.794 72.477.097
Diğer Duran Varlıklar
18 147.064.409 72.188.816
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.825.160.249 4.715.131.433
TOPLAM VARLIKLAR
14.010.589.668 7.604.678.567
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 2.204.932.731 1.213.577.751
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 724.444.403 462.887.549
Ticari Borçlar
7 1.927.384.146 664.286.332
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
27 35.769.109 21.015.047
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.891.615.037 643.271.285
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 20.846.373 14.944.441
Diğer Borçlar
8 63.487.242 36.756.822
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
63.487.242 36.756.822
Türev Araçlar
30 221.461.266 7.788.431
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
221.461.266 7.788.431
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18.797.992 15.910.941
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 18.797.992 15.910.941
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18.504.653 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
161.528.003 53.484.873
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 125.721.726 30.819.162
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
35.806.277 22.665.711
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 147.473.289 62.423.027
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
147.473.289 62.423.027
ARA TOPLAM
5.508.860.098 2.532.060.167
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
31 4.142.037 4.026.883
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.513.002.135 2.536.087.050
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.504.747.168 1.302.794.284
Diğer Borçlar
8 6.373.587 8.529.941
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6.373.587 8.529.941
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 165.427.483 115.952.470
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
153.816.787 106.972.412
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
11.610.696 8.980.058
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 337.462.399 319.250.750
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 43.941.705
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
18 0 43.941.705
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.014.010.637 1.790.469.150
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.527.012.772 4.326.556.200
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.246.008.448 2.581.125.002
Ödenmiş Sermaye
19 194.529.076 194.529.076
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
62.052.856 62.052.856
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
-32.956.277
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.884.371.860 1.481.725.400
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 34.572.510 35.051.577
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.454.587 -4.975.520
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
40.027.097 40.027.097
Yabancı Para Çevrim Farkları
19 3.849.799.350 1.446.673.823
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-952.502.987 -466.022.298
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
19 -952.232.836 -465.752.147
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
1.902.595 -4.928.396
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-954.135.431 -460.823.751
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-270.151 -270.151
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
19 -270.151 -270.151
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 171.866.392 171.866.392
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.117.130.373 1.016.959.255
Net Dönem Karı veya Zararı
768.560.878 152.970.598
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 1.237.568.448 696.997.365
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.483.576.896 3.278.122.367
TOPLAM KAYNAKLAR
14.010.589.668 7.604.678.567
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
194.529.076 62.052.856 -25.260.958 -3.907.502 40.027.097 1.043.747.285 -301.459.528 -270.151 122.445.409 775.257.436 339.755.071 2.246.916.091 572.642.516 2.819.558.607
Transferler
49.420.983 290.334.088 -339.755.071
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.068.018 402.926.538 -164.292.619 152.970.598 390.536.499 150.336.530 540.873.029
Kar Payları
-48.632.269 -48.632.269 -25.981.681 -74.613.950
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-7.695.319 -7.695.319 -7.695.319
Dönem Sonu Bakiyeler
194.529.076 62.052.856 -32.956.277 -4.975.520 40.027.097 1.446.673.823 -465.752.147 -270.151 171.866.392 1.016.959.255 152.970.598 2.581.125.002 696.997.365 3.278.122.367
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
194.529.076 62.052.856 -32.956.277 -4.975.520 40.027.097 1.446.673.823 -465.752.147 -270.151 171.866.392 1.016.959.255 152.970.598 2.581.125.002 696.997.365 3.278.122.367
Transferler
152.970.598 -152.970.598
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-479.067 2.403.125.527 -486.480.691 768.560.878 2.684.726.649 632.300.860 3.317.027.509
Kar Payları
-91.729.777 -91.729.777
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
32.956.277 -52.799.480 -19.843.203 -19.843.203
Dönem Sonu Bakiyeler
194.529.076 62.052.856 0 -5.454.587 40.027.097 3.849.799.350 -952.232.836 -270.151 171.866.392 1.117.130.373 768.560.878 5.246.008.448 1.237.568.448 6.483.576.896
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
855.717.662 150.393.991
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.177.996 725.162
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.474.434 877.853
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
296.438 -152.691
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
296.438 -152.691
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.462.487.843 389.753.876
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.948.968.534 554.046.495
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
2.948.968.534 554.046.495
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
8.757.929 -6.409.598
Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
8.757.929 -6.409.598
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-616.639.600 -199.208.689
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-616.639.600 -199.208.689
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
121.400.980 41.325.668
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.926.940 1.483.930
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
123.327.920 39.841.738
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.461.309.847 390.479.038
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.317.027.509 540.873.029
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
632.300.860 150.336.530
Ana Ortaklık Payları
2.684.726.649 390.536.499
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003327
BIST