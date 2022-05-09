***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor









***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 4.160.330.627 1.514.222.901Satışların Maliyeti13 -3.125.399.138 -1.162.222.876TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.034.931.489 352.000.025BRÜT KAR (ZARAR)1.034.931.489 352.000.025Genel Yönetim Giderleri14 -163.257.219 -76.960.404Pazarlama Giderleri14 -198.317.770 -69.212.789Araştırma ve Geliştirme Giderleri14 -14.981.388 -9.013.410Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 83.886.201 61.625.934Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -110.762.496 -25.836.601ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)631.498.817 232.602.755Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler16 3.554.787 2.006.513Yatırım Faaliyetlerinden Giderler16 -2.510.585 -486.964FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)632.543.019 234.122.304Finansman Gelirleri17 148.919.998 26.457.191Finansman Giderleri17 -149.790.315 -80.260.289SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)631.672.702 180.319.206Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-147.399.179 -33.415.503Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -118.566.118 -13.095.047Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 -28.833.061 -20.320.456SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)484.273.523 146.903.703DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-47.032 -2.449.319DÖNEM KARI (ZARARI)484.226.491 144.454.384Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar66.969.001 12.430.254Ana Ortaklık Payları417.257.490 132.024.130Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)bin adet hisse senedi (TL) 21,45000000 6,85000000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)bin adet hisse senedi (TL) -0,00100000 -0,06000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)bin adet hisse senedi (TL) 21,45000000 6,79000000Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-170.599.415 150.927.012Dönem Karı (Zararı)484.226.491 144.454.384Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)484.273.523 146.903.703Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-47.032 -2.449.319Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler218.696.649 332.879.141Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 129.423.982 71.213.749Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-13.404.445 -2.742.434Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-2.986.185 -155.720Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 -10.418.260 -2.586.714Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.309.959 19.031.366Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.309.959 19.031.366Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler68.294.455 32.479.806Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler16 -3.517.754 -2.006.513Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 56.633.552 28.723.359Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri6 -8.337.018 -1.303.812Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri6 23.515.675 7.066.772Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-135.536.717 182.885.665Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler17 11.536.108 -4.784.519Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler17 11.536.108 -4.784.519Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 147.399.179 33.415.503Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler16 2.473.552 486.964Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler16 2.473.552 486.964Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler7.200.576 893.041İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-850.076.008 -300.389.929Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-723.364.246 -277.954.511Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.496.497 -10.177.130Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerStoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-430.331.868 -130.743.320Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-132.498.020 -31.531.314Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler157.731.114 95.240.871Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-8.499.679 404.672Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-55.692.495 -6.784.848Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)7.410.198 -1.564.900İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler331.672.491 62.720.551Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)86.562.299 -3.146.244Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)245.110.192 65.866.795Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-147.152.868 176.943.596Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 -2.516.057Vergi İadeleri (Ödemeleri)-27.493.401 -15.253.278Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4.046.854 -8.247.249YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-58.522.552 -24.955.575Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8.376.693 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8.376.693 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-70.416.999 -26.962.088Alınan Faiz3.517.754 2.006.513FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI200.139.980 -205.275.987Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.368.261.592 822.297.777Kredilerden Nakit Girişleri2.368.261.592 822.297.777Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.099.732.611 -983.478.364Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.099.732.611 -983.478.364Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-6.265.541 -5.608.688Ödenen Faiz-62.123.460 -38.486.712YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-28.981.987 -79.304.550Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi71.295.876 21.722.352NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)42.313.889 294Finansal Yatırımlar188 171Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar188 171Ticari Alacaklar6 3.556.674.280 2.566.165.635İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar19 179.869.436 157.931.907İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 3.376.804.844 2.408.233.728Diğer Alacaklar7 213.265.745 182.491.436İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 213.265.745 182.491.436Türev Araçlar765.845 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar765.845 0Stoklar8 3.744.482.783 2.988.780.250Peşin Ödenmiş Giderler248.026.473 100.654.705İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler248.026.473 100.654.705Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar18 24.297.255 0Diğer Dönen Varlıklar93.438.207 148.389.891İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar93.438.207 148.389.891ARA TOPLAM8.118.069.959 6.181.287.382Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar4.142.037TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR8.118.069.959 6.185.429.419DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar984.715 875.043Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar984.715 875.043Diğer Alacaklar52.571.379 40.366.579İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 52.571.379 40.366.579Türev Araçlar16.189.179 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar16.189.179 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 351.075.191 319.699.817Maddi Duran Varlıklar9 4.145.993.228 3.785.257.215Kullanım Hakkı Varlıkları10 248.457.819 233.000.146Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.377.651.366 3.091.769.137Şerefiye1.800.407.029 1.639.505.779Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.577.244.337 1.452.263.358Peşin Ödenmiş Giderler16.139.035 6.224.109İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler16.139.035 6.224.109Ertelenmiş Vergi Varlığı18 203.598.198 200.903.794Diğer Duran Varlıklar130.886.872 147.064.409TOPLAM DURAN VARLIKLAR8.543.546.982 7.825.160.249TOPLAM VARLIKLAR16.661.616.941 14.010.589.668KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 2.802.726.416 2.204.932.731Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 891.380.483 724.444.403Ticari Borçlar6 2.268.685.334 1.927.384.146İlişkili Taraflara Ticari Borçlar19 164.796.903 35.769.109İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 2.103.888.431 1.891.615.037Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27.277.301 20.846.373Diğer Borçlar7 46.275.843 63.487.242İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 46.275.843 63.487.242Türev Araçlar267.451.754 221.461.266Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar267.451.754 221.461.266Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16.031.953 18.797.992İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16.031.953 18.797.992Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 140.333.376 18.504.653Kısa Vadeli Karşılıklar159.131.465 161.528.003Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar118.996.886 125.721.726Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar40.134.579 35.806.277Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler419.757.725 147.473.289İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler419.757.725 147.473.289ARA TOPLAM7.039.051.650 5.508.860.098Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler4.253.151 4.142.037TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.043.304.801 5.513.002.135UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 1.446.450.555 1.504.747.168Diğer Borçlar7 8.327.423 6.373.587İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 8.327.423 6.373.587Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12.408.716İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12.408.716Uzun Vadeli Karşılıklar180.798.447 165.427.483Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar176.034.272 153.816.787Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar4.764.175 11.610.696Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü18 386.975.423 337.462.399TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.034.960.564 2.014.010.637TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER9.078.265.365 7.527.012.772ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar6.154.390.508 5.246.008.448Ödenmiş Sermaye194.529.076 194.529.076Paylara İlişkin Primler (İskontolar)62.052.856 62.052.856Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)34.572.510 34.572.510Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)34.572.510 34.572.510Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.454.587 -5.454.587Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)40.027.097 40.027.097Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.548.420.933 2.897.296.363Yabancı Para Çevrim Farkları4.488.807.806 3.849.799.350Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-940.116.722 -952.232.836Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)14.018.709 1.902.595Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-954.135.431 -954.135.431Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-270.151 -270.151Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-270.151 -270.151Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler194.529.076 62.052.856 -32.956.277 -4.975.520 40.027.097 1.446.673.822 -465.752.146 -465.752.146 -270.151 171.866.392 1.016.959.255 152.970.598 1.169.929.853 2.581.125.002 696.997.365 3.278.122.367Transferler152.970.598 -152.970.598 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)337.271.037 -59.636.406 -59.636.406 132.024.130 132.024.130 409.658.761 92.905.158 502.563.919Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-4.926.629 -4.926.629 -4.926.629Dönem Sonu Bakiyeler194.529.076 62.052.856 -37.882.906 -4.975.520 1.169.929.853 132.024.130 1.301.953.983 2.985.857.134 789.902.523 3.775.759.657Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler194.529.076 62.052.856 -5.454.587 40.027.097 3.849.799.350 -952.232.836 -952.232.836 -270.151 171.866.392 1.117.130.373 768.560.878 1.885.691.251 5.246.008.448 1.237.568.448 6.483.576.896Transferler816.210 767.744.668 -768.560.878 -816.210Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)639.008.456 12.116.114 12.116.114 417.257.490 417.257.490 1.068.382.060 191.392.620 1.259.774.680Kar Payları-160.000.000 -160.000.000 -160.000.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler194.529.076 62.052.856 -5.454.587 40.027.097 4.488.807.806 -940.116.722 -940.116.722 -270.151 172.682.602 1.724.875.041 417.257.490 2.142.132.531 6.154.390.508 1.428.961.068 7.583.351.576Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)484.226.491 144.454.384DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar775.548.189 358.109.535Yabancı Para Çevrim Farkları763.432.075 418.724.215Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)15.486.887 3.950.755Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)15.486.887 3.950.755Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-79.064.533Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-79.064.533Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-3.370.773 14.499.098Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi15.812.907Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi-3.370.773 -1.313.809DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)775.548.189 358.109.535TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.259.774.680 502.563.919Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar191.392.620 92.905.158Ana Ortaklık Payları1.068.382.060 409.658.761http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028029BIST