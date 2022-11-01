***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor
01.11.2022 20:54
***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 13.761.170.283 5.189.552.654 4.962.158.714 1.986.655.730
Satışların Maliyeti
16,17 -11.077.956.375 -4.020.067.713 -4.166.934.005 -1.554.691.413
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.683.213.908 1.169.484.941 795.224.709 431.964.317
BRÜT KAR (ZARAR)
2.683.213.908 1.169.484.941 795.224.709 431.964.317
Genel Yönetim Giderleri
17 -576.423.557 -265.116.481 -213.765.186 -97.512.786
Pazarlama Giderleri
17 -655.487.500 -257.548.463 -236.430.908 -105.545.480
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
17 -48.488.749 -29.664.220 -18.062.518 -10.105.295
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 310.164.706 267.430.634 122.305.236 62.692.211
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -314.327.391 -95.961.024 -119.012.611 -35.688.038
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.398.651.417 788.625.387 330.258.722 245.804.929
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 9.559.946 6.667.624 2.926.511 2.718.119
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -2.493.147 -5.936.536 -5.062.152
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.405.718.216 789.356.475 333.185.233 243.460.896
Finansman Gelirleri
20 600.114.604 67.394.424 256.254.463 22.957.703
Finansman Giderleri
20 -456.205.920 -206.451.633 -184.727.890 -60.910.533
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.549.626.900 650.299.266 404.711.806 205.508.066
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-268.292.196 -87.657.805 -17.695.843 -39.651.186
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -180.450.239 -84.684.594 -28.862.866 -47.399.549
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -87.841.957 -2.973.211 11.167.023 7.748.363
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.281.334.704 562.641.461 387.015.963 165.856.880
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
25 -2.461.362 -4.342.038 -67.080 -140.097
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.278.873.342 558.299.423 386.948.883 165.716.783
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
174.349.817 60.065.815 62.999.785 24.503.369
Ana Ortaklık Payları
1.104.523.525 498.233.608 323.949.098 141.213.414
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
bin adet hisse senedi (TL) 22 56,84000000 16,65000000 25,73000000 7,26000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
bin adet hisse senedi (TL) 22 -0,06500000 0,00000000 -0,12000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
bin adet hisse senedi (TL) 22 56,78000000 16,65000000 25,61000000 7,26000000
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
356.745.909 469.216.489
Dönem Karı (Zararı)
1.278.873.342 558.299.423
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.281.334.704 562.641.461
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-2.461.362 -4.342.038
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
540.321.155 691.617.642
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,12 434.474.397 244.251.697
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-7.165.584 10.170.513
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -6.468.219 4.331.326
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -697.365 5.839.187
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
55.903.067 30.270.277
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
55.903.067 30.270.277
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
201.548.580 86.660.421
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -8.648.134 -4.872.586
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 190.663.666 86.103.023
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-17.233.002 -3.555.746
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 36.766.050 8.985.730
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-426.728.568 217.205.761
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-14.143.673 11.259.670
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-14.143.673 11.259.670
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 268.292.196 87.657.805
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.581.335 4.141.498
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 1.581.335 4.141.498
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
26.559.405
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.224.206.880 -785.385.768
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-461.987.175 -571.395.452
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-461.987.175 -571.395.452
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
68.837.528 -76.604.152
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
68.837.528 -76.604.152
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.304.265.488 -552.777.245
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-99.323.232 -29.592.336
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
547.171.098 390.869.363
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
547.171.098 390.869.363
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
8.669.797 14.082.404
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-121.216.187 27.028.742
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-121.216.187 27.028.742
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
13.735.289 1.685.348
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
124.171.490 11.317.560
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-12.400.337 -61.465.033
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
136.571.827 72.782.593
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
594.987.617 464.531.297
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-242.634.186 -39.599.908
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4.392.478 44.285.100
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-807.163.638 -163.790.233
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-502.073.143 -52.799.480
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
25.664.478 8.758.593
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
25.664.478 8.758.593
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-339.403.107 -124.621.932
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-339.403.107 -124.621.932
Alınan Faiz
8.648.134 4.872.586
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
650.852.084 -424.748.851
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.769.053.508 2.019.940.885
Kredilerden Nakit Girişleri
6 5.769.053.508 2.019.940.885
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.450.552.362 -2.279.009.459
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -4.450.552.362 -2.279.009.459
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -11.899.569 -14.778.034
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-253.124.370
Ödenen Temettüler
-160.000.000
Ödenen Faiz
6 -121.999.831 -103.341.684
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-120.625.292 -47.560.559
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
200.434.355 -119.322.595
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
87.230.880 24.641.975
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
287.665.235 -94.680.620
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
194.805.294 449.892.785
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
482.470.529 355.212.165
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 482.470.529 194.805.294
Finansal Yatırımlar
241 171
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
241 171
Ticari Alacaklar
7 4.269.347.148 2.566.165.635
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23 216.776.018 157.931.907
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4.052.571.130 2.408.233.728
Diğer Alacaklar
8 234.057.830 182.491.436
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
234.057.830 182.491.436
Türev Araçlar
24 21.575.687 0
Stoklar
9 5.851.046.110 2.988.780.250
Peşin Ödenmiş Giderler
259.660.132 100.654.705
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
259.660.132 100.654.705
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 92.124.844 0
Diğer Dönen Varlıklar
211.359.230 148.389.891
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
211.359.230 148.389.891
ARA TOPLAM
11.421.641.751 6.181.287.382
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 4.142.037
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.421.641.751 6.185.429.419
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
1.205.030 875.043
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
1.205.030 875.043
Diğer Alacaklar
8 58.633.780 40.366.579
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
58.633.780 40.366.579
Türev Araçlar
48.199.729 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
48.199.729 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 444.176.233 319.699.817
Maddi Duran Varlıklar
10 5.306.272.762 3.785.257.215
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 310.366.535 233.000.146
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.655.537.040 3.091.769.137
Şerefiye
14 2.706.798.582 1.639.505.779
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 1.948.738.458 1.452.263.358
Peşin Ödenmiş Giderler
16.710.912 6.224.109
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16.710.912 6.224.109
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 241.133.858 200.903.794
Diğer Duran Varlıklar
202.369.353 147.064.409
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
11.284.605.232 7.825.160.249
TOPLAM VARLIKLAR
22.706.246.983 14.010.589.668
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 2.903.878.017 2.204.932.731
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 1.132.572.543 724.444.403
Ticari Borçlar
3.382.785.491 1.927.384.146
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 77.776.733 35.769.109
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.305.008.758 1.891.615.037
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
59.792.503 20.846.373
Diğer Borçlar
8 54.698.072 63.487.242
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
54.698.072 63.487.242
Türev Araçlar
24 8.910.833 221.461.266
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21.795.349 18.797.992
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 43.827.956 18.504.653
Kısa Vadeli Karşılıklar
210.474.292 161.528.003
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
169.823.457 125.721.726
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
40.650.835 35.806.277
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
321.515.785 147.473.289
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
321.515.785 147.473.289
ARA TOPLAM
8.140.250.841 5.508.860.098
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
8.180.313 4.142.037
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.148.431.154 5.513.002.135
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 3.543.083.861 1.504.747.168
Diğer Borçlar
8 26.592.163 6.373.587
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
26.592.163 6.373.587
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
20.641.364 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
270.880.434 165.427.483
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
265.547.897 153.816.787
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
5.332.537 11.610.696
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 548.556.583 337.462.399
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
497.211.720 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
497.211.720 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.906.966.125 2.014.010.637
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
13.055.397.279 7.527.012.772
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.850.216.400 5.246.008.448
Ödenmiş Sermaye
194.529.076 194.529.076
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
62.052.856 62.052.856
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
-497.030.000 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
34.572.510 34.572.510
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
34.572.510 34.572.510
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.454.587 -5.454.587
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
40.027.097 40.027.097
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.054.010.790 2.897.296.363
Yabancı Para Çevrim Farkları
5.966.953.453 3.849.799.350
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-912.672.512 -952.232.836
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
41.462.919 1.902.595
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-954.135.431 -954.135.431
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-270.151 -270.151
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-270.151 -270.151
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
408.833.825 171.866.392
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.488.723.818 1.117.130.373
Net Dönem Karı veya Zararı
1.104.523.525 768.560.878
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.800.633.304 1.237.568.448
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
9.650.849.704 6.483.576.896
TOPLAM KAYNAKLAR
22.706.246.983 14.010.589.668
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
194.529.076 62.052.856 -32.956.277 -4.975.520 40.027.097 1.446.673.822 -465.752.146 -465.752.146 -270.151 -270.151 171.866.392 1.016.959.255 152.970.598 1.169.929.853 2.581.125.002 696.997.365 3.278.122.367
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
152.970.598 -152.970.598 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-307.418 516.419.087 -99.304.815 -99.304.815 498.233.608 498.233.608 915.040.462 176.931.276 1.091.971.738
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-47.560.559 -47.560.559
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
32.956.277 -52.799.480 -52.799.480 -19.843.203 -19.843.203
Dönem Sonu Bakiyeler
194.529.076 62.052.856 -5.282.938 40.027.097 1.963.092.909 -565.056.961 -565.056.961 -270.151 -270.151 171.866.392 1.117.130.373 498.233.608 1.615.363.981 3.476.322.261 826.368.082 4.302.690.343
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
194.529.076 62.052.856 -5.454.587 40.027.097 3.849.799.350 -952.232.836 -952.232.836 -270.151 -270.151 171.866.392 1.117.130.373 768.560.878 1.885.691.251 5.246.008.448 1.237.568.448 6.483.576.896
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
236.967.433 531.593.445 -768.560.878 -236.967.433 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.117.154.103 39.560.324 39.560.324 1.104.523.525 1.104.523.525 3.261.237.952 625.920.534 3.887.158.486
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-160.000.000 -160.000.000 -160.000.000 -120.625.292 -280.625.292
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
57.769.614 57.769.614
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar