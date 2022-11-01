***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor









***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 13.761.170.283 5.189.552.654 4.962.158.714 1.986.655.730Satışların Maliyeti16,17 -11.077.956.375 -4.020.067.713 -4.166.934.005 -1.554.691.413TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.683.213.908 1.169.484.941 795.224.709 431.964.317BRÜT KAR (ZARAR)2.683.213.908 1.169.484.941 795.224.709 431.964.317Genel Yönetim Giderleri17 -576.423.557 -265.116.481 -213.765.186 -97.512.786Pazarlama Giderleri17 -655.487.500 -257.548.463 -236.430.908 -105.545.480Araştırma ve Geliştirme Giderleri17 -48.488.749 -29.664.220 -18.062.518 -10.105.295Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 310.164.706 267.430.634 122.305.236 62.692.211Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -314.327.391 -95.961.024 -119.012.611 -35.688.038ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.398.651.417 788.625.387 330.258.722 245.804.929Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 9.559.946 6.667.624 2.926.511 2.718.119Yatırım Faaliyetlerinden Giderler19 -2.493.147 -5.936.536 -5.062.152FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.405.718.216 789.356.475 333.185.233 243.460.896Finansman Gelirleri20 600.114.604 67.394.424 256.254.463 22.957.703Finansman Giderleri20 -456.205.920 -206.451.633 -184.727.890 -60.910.533SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.549.626.900 650.299.266 404.711.806 205.508.066Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-268.292.196 -87.657.805 -17.695.843 -39.651.186Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -180.450.239 -84.684.594 -28.862.866 -47.399.549Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 -87.841.957 -2.973.211 11.167.023 7.748.363SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.281.334.704 562.641.461 387.015.963 165.856.880DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)25 -2.461.362 -4.342.038 -67.080 -140.097DÖNEM KARI (ZARARI)1.278.873.342 558.299.423 386.948.883 165.716.783Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar174.349.817 60.065.815 62.999.785 24.503.369Ana Ortaklık Payları1.104.523.525 498.233.608 323.949.098 141.213.414Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)bin adet hisse senedi (TL) 22 56,84000000 16,65000000 25,73000000 7,26000000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)bin adet hisse senedi (TL) 22 -0,06500000 0,00000000 -0,12000000 0,00000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)bin adet hisse senedi (TL) 22 56,78000000 16,65000000 25,61000000 7,26000000Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI356.745.909 469.216.489Dönem Karı (Zararı)1.278.873.342 558.299.423Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.281.334.704 562.641.461Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-2.461.362 -4.342.038Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler540.321.155 691.617.642Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11,12 434.474.397 244.251.697Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-7.165.584 10.170.513Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -6.468.219 4.331.326Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -697.365 5.839.187Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler55.903.067 30.270.277Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler55.903.067 30.270.277Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler201.548.580 86.660.421Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19 -8.648.134 -4.872.586Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 190.663.666 86.103.023Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-17.233.002 -3.555.746Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri7 36.766.050 8.985.730Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-426.728.568 217.205.761Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-14.143.673 11.259.670Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-14.143.673 11.259.670Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 268.292.196 87.657.805Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler1.581.335 4.141.498Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler19 1.581.335 4.141.498Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler26.559.405İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.224.206.880 -785.385.768Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-461.987.175 -571.395.452İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-461.987.175 -571.395.452Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler68.837.528 -76.604.152İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)68.837.528 -76.604.152Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.304.265.488 -552.777.245Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-99.323.232 -29.592.336Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler547.171.098 390.869.363İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)547.171.098 390.869.363Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)8.669.797 14.082.404Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-121.216.187 27.028.742İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-121.216.187 27.028.742Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)13.735.289 1.685.348İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler124.171.490 11.317.560Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-12.400.337 -61.465.033Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)136.571.827 72.782.593Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları594.987.617 464.531.297Vergi İadeleri (Ödemeleri)-242.634.186 -39.599.908Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4.392.478 44.285.100YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-807.163.638 -163.790.233İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-502.073.143 -52.799.480Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri25.664.478 8.758.593Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri25.664.478 8.758.593Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-339.403.107 -124.621.932Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-339.403.107 -124.621.932Alınan Faiz8.648.134 4.872.586FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI650.852.084 -424.748.851Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5.769.053.508 2.019.940.885Kredilerden Nakit Girişleri6 5.769.053.508 2.019.940.885Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.450.552.362 -2.279.009.459Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -4.450.552.362 -2.279.009.459Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -11.899.569 -14.778.034Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-253.124.370Ödenen Temettüler-160.000.000Ödenen Faiz6 -121.999.831 -103.341.684Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları-120.625.292 -47.560.559YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)200.434.355 -119.322.595Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi87.230.880 24.641.975NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)287.665.235 -94.680.620DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ194.805.294 449.892.785DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ482.470.529 355.212.165Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 482.470.529 194.805.294Finansal Yatırımlar241 171Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar241 171Ticari Alacaklar7 4.269.347.148 2.566.165.635İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar23 216.776.018 157.931.907İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4.052.571.130 2.408.233.728Diğer Alacaklar8 234.057.830 182.491.436İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar234.057.830 182.491.436Türev Araçlar24 21.575.687 0Stoklar9 5.851.046.110 2.988.780.250Peşin Ödenmiş Giderler259.660.132 100.654.705İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler259.660.132 100.654.705Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar21 92.124.844 0Diğer Dönen Varlıklar211.359.230 148.389.891İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar211.359.230 148.389.891ARA TOPLAM11.421.641.751 6.181.287.382Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar0 4.142.037TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR11.421.641.751 6.185.429.419DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.205.030 875.043Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar1.205.030 875.043Diğer Alacaklar8 58.633.780 40.366.579İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar58.633.780 40.366.579Türev Araçlar48.199.729 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar48.199.729 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 444.176.233 319.699.817Maddi Duran Varlıklar10 5.306.272.762 3.785.257.215Kullanım Hakkı Varlıkları12 310.366.535 233.000.146Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.655.537.040 3.091.769.137Şerefiye14 2.706.798.582 1.639.505.779Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 1.948.738.458 1.452.263.358Peşin Ödenmiş Giderler16.710.912 6.224.109İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler16.710.912 6.224.109Ertelenmiş Vergi Varlığı21 241.133.858 200.903.794Diğer Duran Varlıklar202.369.353 147.064.409TOPLAM DURAN VARLIKLAR11.284.605.232 7.825.160.249TOPLAM VARLIKLAR22.706.246.983 14.010.589.668KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 2.903.878.017 2.204.932.731Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 1.132.572.543 724.444.403Ticari Borçlar3.382.785.491 1.927.384.146İlişkili Taraflara Ticari Borçlar23 77.776.733 35.769.109İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar3.305.008.758 1.891.615.037Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar59.792.503 20.846.373Diğer Borçlar8 54.698.072 63.487.242İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar54.698.072 63.487.242Türev Araçlar24 8.910.833 221.461.266Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)21.795.349 18.797.992Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 43.827.956 18.504.653Kısa Vadeli Karşılıklar210.474.292 161.528.003Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar169.823.457 125.721.726Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar40.650.835 35.806.277Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler321.515.785 147.473.289İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler321.515.785 147.473.289ARA TOPLAM8.140.250.841 5.508.860.098Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler8.180.313 4.142.037TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.148.431.154 5.513.002.135UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 3.543.083.861 1.504.747.168Diğer Borçlar8 26.592.163 6.373.587İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar26.592.163 6.373.587Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)20.641.364 0Uzun Vadeli Karşılıklar270.880.434 165.427.483Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar265.547.897 153.816.787Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar5.332.537 11.610.696Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 548.556.583 337.462.399Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler497.211.720 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler497.211.720 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.906.966.125 2.014.010.637TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER13.055.397.279 7.527.012.772ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar7.850.216.400 5.246.008.448Ödenmiş Sermaye194.529.076 194.529.076Paylara İlişkin Primler (İskontolar)62.052.856 62.052.856Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu-497.030.000 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)34.572.510 34.572.510Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)34.572.510 34.572.510Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.454.587 -5.454.587Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)40.027.097 40.027.097Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)5.054.010.790 2.897.296.363Yabancı Para Çevrim Farkları5.966.953.453 3.849.799.350Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-912.672.512 -952.232.836Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)41.462.919 1.902.595Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-954.135.431 -954.135.431Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-270.151 -270.151Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-270.151 -270.151Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler408.833.825 171.866.392Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.488.723.818 1.117.130.373Net Dönem Karı veya Zararı1.104.523.525 768.560.878Kontrol Gücü Olmayan Paylar1.800.633.304 1.237.568.448TOPLAM ÖZKAYNAKLAR9.650.849.704 6.483.576.896TOPLAM KAYNAKLAR22.706.246.983 14.010.589.668Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler194.529.076 62.052.856 -32.956.277 -4.975.520 40.027.097 1.446.673.822 -465.752.146 -465.752.146 -270.151 -270.151 171.866.392 1.016.959.255 152.970.598 1.169.929.853 2.581.125.002 696.997.365 3.278.122.367Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler152.970.598 -152.970.598 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-307.418 516.419.087 -99.304.815 -99.304.815 498.233.608 498.233.608 915.040.462 176.931.276 1.091.971.738Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-47.560.559 -47.560.559Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)32.956.277 -52.799.480 -52.799.480 -19.843.203 -19.843.203Dönem Sonu Bakiyeler194.529.076 62.052.856 -5.282.938 40.027.097 1.963.092.909 -565.056.961 -565.056.961 -270.151 -270.151 171.866.392 1.117.130.373 498.233.608 1.615.363.981 3.476.322.261 826.368.082 4.302.690.343Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler194.529.076 62.052.856 -5.454.587 40.027.097 3.849.799.350 -952.232.836 -952.232.836 -270.151 -270.151 171.866.392 1.117.130.373 768.560.878 1.885.691.251 5.246.008.448 1.237.568.448 6.483.576.896Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler236.967.433 531.593.445 -768.560.878 -236.967.433 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.117.154.103 39.560.324 39.560.324 1.104.523.525 1.104.523.525 3.261.237.952 625.920.534 3.887.158.486Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-160.000.000 -160.000.000 -160.000.000 -120.625.292 -280.625.292Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması57.769.614 57.769.614Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar