***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
05.11.2021 20:34
***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03/11/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2021 - 30.09.2021
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
1 Ocak - 30 Eylül 2021 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar
Değişikliğin Nedeni
Finansal Rapor Başlığında sehven yer alan "ve Sınırlı Denetim Raporu" ibaresinin kaldırılması
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Söz konusu değişikliğin Net Dönem Karına Etkisi bulunmamaktadır.
Açıklamalar
3 Kasım 2021 tarihinde yayınlandığımız 01.01.2021-30.09.2021 ara hesap dönemine ait konsolide finansal raporumuz,
Finansal Rapor Başlığında sehven yer alan "ve sınırlı denetim raporu" ibaresi kaldırılarak tekrar yayınlanacaktır.
Kamuoyunun bilgisine duyurulur..
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975355
BIST
18:051.584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 7,92
|Açılış
|: 1.576
|
|Önceki Kapanış
|: 1.576
|
1.587
En Düşük
1.569
18:059,6883
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0054
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7468
En Düşük
9,6664
18:0511,2222
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0040
|Açılış
|: 11,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2733
En Düşük
11,1657
18:05565,29
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 6,67
|Açılış
|: 565,29
|
|Önceki Kapanış
|: 558,62
|
566,20
En Düşük
557,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOKTA
|34,10
|5.178.274
|% 10,00
|
|SONME
|31,32
|9.542.458
|% 9,97
|
|EUYO
|3,77
|4.443.316
|% 9,91
|
|DOBUR
|69,95
|21.072.237
|% 9,73
|
|EGEEN
|1.431,20
|205.395.539
|% 8,92
|
|BASGZ
|25,24
|4.639.566
|% -9,99
|
|KARYE
|16,04
|58.217.433
|% -9,99
|
|RODRG
|14,18
|3.291.124
|% -5,84
|
|KZBGY
|34,50
|68.661.405
|% -5,84
|
|GSRAY
|4,13
|301.027.092
|% -5,71
|
|THYAO
|17,65
|3.815.166.063
|% 4,01
|
|GARAN
|10,61
|3.161.367.716
|% 1,53
|
|TUPRS
|145,30
|995.667.212
|% 1,82
|
|YKBNK
|3,01
|930.463.291
|% 1,01
|
|AKBNK
|6,33
|770.417.377
|% 0,16
|
|TSKB
|1,57
|523.488.855
|% 2,61
|
|YKBNK
|3,01
|930.463.291
|% 1,01
|
|GARAN
|10,61
|3.161.367.716
|% 1,53
|
|EKGYO
|2,06
|605.258.374
|% 0,49
|
|THYAO
|17,65
|3.815.166.063
|% 4,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6857
|9,6883
|% 0,06
|
|Euro
|11,2014
|11,2222
|% -0,04
|
|Sterlin
|13,0407
|13,1061
|% -0,09
|
|Frank
|10,5893
|10,6531
|% 0,04
|
|Riyal
|2,5772
|2,5901
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.814
|21,44
|
|Altın Gr.
|565
|566
|6,92
|
|Cumhuriyet
|3.706
|3.762
|-8,00
|
|Tam
|3.690
|3.783
|-7,20
|
|Yarım
|1.784
|1.830
|-3,48
|
|Çeyrek
|895
|915
|-1,74
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,12
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|7,50
|7,52
|0,09
|
|B. Petrol
|82,78
|82,78
|2,24
|
Seans Raporu
18:05
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17:59RALYH
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17:57TUCLK
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17:56CANTE
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