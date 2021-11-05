***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03/11/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.01.2021 - 30.09.2021Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar1 Ocak - 30 Eylül 2021 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal TablolarDeğişikliğin NedeniFinansal Rapor Başlığında sehven yer alan "ve Sınırlı Denetim Raporu" ibaresinin kaldırılmasıDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiSöz konusu değişikliğin Net Dönem Karına Etkisi bulunmamaktadır.Açıklamalar3 Kasım 2021 tarihinde yayınlandığımız 01.01.2021-30.09.2021 ara hesap dönemine ait konsolide finansal raporumuz,Finansal Rapor Başlığında sehven yer alan "ve sınırlı denetim raporu" ibaresi kaldırılarak tekrar yayınlanacaktır.Kamuoyunun bilgisine duyurulur..Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975355BIST