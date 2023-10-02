***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( İhraç Belgesi









***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.05.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalar15 Mayıs 2023 tarihli açıklamamıza konu olan yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 2.000.000.000 Türk Lirası tutarına kadar finansman bonosu ve/veya tahvil ihracına yönelik başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.09.2023 tarih ve 55/1162 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu ihraca ilişkin İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198822BIST