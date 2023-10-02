***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( İhraç Belgesi
02.10.2023 22:51
***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.05.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
15 Mayıs 2023 tarihli açıklamamıza konu olan yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 2.000.000.000 Türk Lirası tutarına kadar finansman bonosu ve/veya tahvil ihracına yönelik başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.09.2023 tarih ve 55/1162 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu ihraca ilişkin İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198822
BIST
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18:058.487
En Düşük
|Değişim
|: 1,82%
|| 152,02
|Açılış
|: 8.375
|
|Önceki Kapanış
|: 8.335
|
8.367
En Yüksek
8.512
18:0527,4394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0570
|Açılış
|: 27,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3450
|
27,7295
En Düşük
27,3619
18:0528,8028
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,2057
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,3335
En Düşük
28,7592
18:051.612,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -15,08
|Açılış
|: 1.612,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.627,65
|
1.641,34
En Düşük
1.612,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKFYE
|19,91
|1.733.915.543
|% 10,00
|
|BFREN
|6.739,90
|22.457.347
|% 10,00
|
|FENER
|112,20
|782.915.662
|% 10,00
|
|KONYA
|5.826,70
|59.106.045
|% 10,00
|
|FMIZP
|207,90
|40.146.974
|% 10,00
|
|ISBTR
|311.547,60
|1.557.738
|% -10,00
|
|EUYO
|14,42
|8.463.949
|% -9,99
|
|QNBFL
|658,70
|16.662.855
|% -9,99
|
|QNBFB
|363,60
|9.386.698
|% -9,98
|
|USAK
|12,77
|148.040.058
|% -9,56
|
|THYAO
|253,40
|15.553.874.739
|% 4,49
|
|SISE
|55,75
|6.939.687.631
|% 2,01
|
|YKBNK
|18,73
|5.513.708.722
|% 1,46
|
|TUPRS
|157,30
|5.034.227.428
|% -1,07
|
|EREGL
|44,78
|4.859.207.071
|% 0,58
|
|EKGYO
|8,40
|4.234.348.740
|% 3,96
|
|ZOREN
|6,27
|2.957.019.247
|% 10,00
|
|YKBNK
|18,73
|5.513.708.722
|% 1,46
|
|ALBRK
|4,33
|862.747.676
|% 3,59
|
|SKBNK
|6,59
|1.277.784.845
|% 4,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4256
|27,4394
|% 0,21
|
|Euro
|28,7603
|28,8028
|% -0,71
|
|Sterlin
|33,0991
|33,2651
|% -0,60
|
|Frank
|29,7908
|29,9702
|% -0,01
|
|Riyal
|7,2986
|7,3352
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.828
|-21,01
|
|Altın Gr.
|1.614
|1.614
|-13,37
|
|Cumhuriyet
|11.049
|11.216
|-74,00
|
|Tam
|10.769
|10.929
|-159,00
|
|Yarım
|5.401
|5.487
|-80,00
|
|Çeyrek
|2.693
|2.744
|-39,00
|
|Gümüş.Ons
|21,01
|21,05
|-1,16
|
|Gümüş Gr.
|18,63
|18,65
|-0,90
|
|B. Petrol
|90,57
|90,57
|-1,63
|