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***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

04.04.2023 19:26
***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurtiçinde borçlanma aracı ihraç edilmesi hakkında karar alınması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 04.04.2023
İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında 1. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 13.maddesi ile verilen yetkiye dayanarak ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128/8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde Türk Lirası cinsinden toplam 2.000.000.000 TL (iki milyar Türk Lirası) tutarını aşmayacak şekilde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç edilmesine, ihraç işleminin onaylanacak ihraç belgesinin geçerlilik süresi olan 1 (bir) yıl içerisinde Şirket ihtiyaçları doğrultusunda bir veya birden çok işlemde gerçekleştirilmesine, 2. İhraç edilen finansman bonosu ve/veya tahvillerin vadelerinin değişik vadelerde azami 5 (beş) yıl olarak belirlenmesine, finansman bonosu ve tahvillerin piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu veya kuponlu olmasına, kuponlu finansman bonosu ve tahvillerin sabit veya değişken faizli kupon ödemeli olmasına, değişken faiz oranının a. İhraç edilecek borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının referans alınması ve referans alınacak orana göre belirlenecek oranda ek getiri ilave edilmesi ve/veya b. Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) endeksli olarak belirlenmesi ve referans olarak alınacak orana göre belirlenecek oranda yıllık ek getiri ile ilave edilmesi ve/veya, c. Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) endeksli olarak belirlenmesi ve referans olarak alınacak orana göre belirlenecek oranda yıllık ek getiri ilave edilmesi şeklinde belirlenmesine, 3. İhraca ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve diğer ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve tamamlanması ve ihraca aracılık edecek aracı kuruluşun belirlenmesi dahil tüm kurumlar nezdinde gerekli girişimlerin ve sözleşmelerin imzalanması dahil sair borçlanma aracı ihracına ilişkin tüm işlemlerin yapılması hususlarında, Şirketimiz Genel Müdürlüğü'nün yetkilendirilmesine karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131682


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