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***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

15.05.2023 18:30
***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurtiçinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 04.04.2023
İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 15.05.2023

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından 04.04.2023 tarihinde Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 13.maddesi ile verilen yetkiye dayanarak ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128/8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde Türk Lirası cinsinden toplam 2.000.000.000 TL (iki milyar Türk Lirası) tutarını aşmayacak şekilde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere finansman bonosu ve/veya tahvil ihracına yönelik alınan karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli izin başvurusu bugün yapılmıştır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda , Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151513


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