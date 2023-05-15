***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
15.05.2023 18:30
***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 04.04.2023
İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 15.05.2023
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından 04.04.2023 tarihinde Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 13.maddesi ile verilen yetkiye dayanarak ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128/8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde Türk Lirası cinsinden toplam 2.000.000.000 TL (iki milyar Türk Lirası) tutarını aşmayacak şekilde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere finansman bonosu ve/veya tahvil ihracına yönelik alınan karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli izin başvurusu bugün yapılmıştır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda , Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151513
BIST
18:054.501
En Yüksek
|Değişim
|: -6,14%
|| -294,40
|Açılış
|: 4.490
|
|Önceki Kapanış
|: 4.796
|
4.700
En Düşük
4.475
18:0519,6648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1008
|Açılış
|: 20,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,2000
|
19,6821
En Düşük
19,3896
18:0521,3859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1454
|Açılış
|: 22,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 24,0000
|
21,5714
En Düşük
21,2169
18:051.276,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 11,26
|Açılış
|: 1.276,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.265,12
|
1.278,94
En Düşük
1.253,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|74,80
|4.648.312
|% 10,00
|
|FLAP
|5,83
|8.081.455
|% 10,00
|
|KLRHO
|22,70
|8.479.189
|% 9,98
|
|BEYAZ
|12,57
|14.923.235
|% 9,97
|
|DAGHL
|15,77
|40.730.981
|% 9,97
|
|ISMEN
|48,60
|257.223.635
|% -10,00
|
|AGHOL
|94,60
|116.818.290
|% -9,99
|
|TSKB
|3,97
|293.822.145
|% -9,98
|
|ULKER
|31,04
|273.936.675
|% -9,98
|
|BIMAS
|159,60
|2.057.224.299
|% -9,98
|
|THYAO
|124,40
|7.264.400.041
|% -6,18
|
|EREGL
|30,30
|3.254.235.917
|% -1,62
|
|SAHOL
|38,10
|2.813.905.499
|% -9,97
|
|KRDMD
|15,20
|2.653.854.237
|% -0,98
|
|ASELS
|40,52
|2.470.270.894
|% -1,79
|
|EKGYO
|5,93
|2.337.475.080
|% 3,13
|
|KRDMD
|15,20
|2.653.854.237
|% -0,98
|
|KOZAL
|17,49
|2.383.298.172
|% 3,61
|
|EREGL
|30,30
|3.254.235.917
|% -1,62
|
|DOHOL
|7,97
|776.269.442
|% -9,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,6601
|19,6646
|% 0,51
|
|Euro
|21,3802
|21,3875
|% 0,69
|
|Sterlin
|24,5622
|24,6853
|% 1,19
|
|Frank
|21,8925
|22,0244
|% 0,86
|
|Riyal
|5,2281
|5,2544
|% 0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.017
|2.017
|6,38
|
|Altın Gr.
|1.276
|1.276
|11,23
|
|Cumhuriyet
|9.219
|9.359
|-744,00
|
|Tam
|9.131
|9.405
|-624,91
|
|Yarım
|4.505
|4.675
|-189,00
|
|Çeyrek
|2.246
|2.338
|-87,00
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,11
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|15,24
|15,25
|0,16
|
|B. Petrol
|75,32
|75,32
|1,15
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -296, 36 kaybederek (% -6.84 ) 4, 035
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KATMR, CEOEM, PSGYO, ONCSM, AVHOL, KLGYO, BEYAZ, BURCE, KZBGY, ATSYH
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ARSAN, SAHOL, KCHOL, ISCTR, ULKER, ISFIN, DOHOL, YKBNK, AKBNK, AGHOL
-
17:58
BURVA, BURCE, GLBMD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
Bu seansda işlem gören 231 hisse senedinden 72 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 148 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 11 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem