***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurtiçinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için SPK başvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 04.04.2023İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 15.05.2023Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuz tarafından 04.04.2023 tarihinde Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 13.maddesi ile verilen yetkiye dayanarak ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128/8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde Türk Lirası cinsinden toplam 2.000.000.000 TL (iki milyar Türk Lirası) tutarını aşmayacak şekilde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere finansman bonosu ve/veya tahvil ihracına yönelik alınan karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli izin başvurusu bugün yapılmıştır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda , Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151513BIST