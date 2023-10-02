***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
02.10.2023 22:51
***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı için SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 04.04.2023
İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 15.05.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 20.09.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 20.09.2024
Ek Açıklamalar
15 Mayıs 2023 tarihli açıklamamıza konu olan yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 2.000.000.000 Türk Lirası tutarına kadar finansman bonosu ve/veya tahvil ihracına yönelik başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.09.2023 tarih ve 55/1162 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu ihraca ilişkin İhraç Belgesi ekte yer almaktadır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi ve eki.pdf
EK: 2 Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198821
BIST