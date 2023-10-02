***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı için SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 04.04.2023İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 15.05.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 20.09.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 20.09.2024Ek Açıklamalar15 Mayıs 2023 tarihli açıklamamıza konu olan yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 2.000.000.000 Türk Lirası tutarına kadar finansman bonosu ve/veya tahvil ihracına yönelik başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.09.2023 tarih ve 55/1162 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu ihraca ilişkin İhraç Belgesi ekte yer almaktadır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi ve eki.pdfEK: 2 Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198821BIST