***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası









***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Dağıtım PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bugün gerçekleştirilen Yönetim Kurulu ToplantısındaŞirketimiz Kâr Dağıtım Politikası'nın ekteki şekilde değiştirilmesine ve bu değişikliğin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgi ve onayına sunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242045BIST