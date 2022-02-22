***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul'a sunulmak üzere 2021 Yılı Kârının kullanım şeklinin belirlenmesi hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 22.02.2022Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)KORDS, TRAKORDS91B2 Peşin 0,8224991 82,24991 10 0,7402491 74,02491Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 24.03.2022 28.03.2022 25.03.2022(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)KORDS, TRAKORDS91B2 0 0Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22 Şubat 2022 tarih 2022/6 nolu kararı ile,Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait Şirket finansal tablolarına göre 944.057.474,00 ? konsolide dönem kârı elde edilmiştir.Bu doğrultuda yapılan müzakere sonunda ekte yer alan 2021 yılı kâr dağıtım tablosunun onaylanmasına,SPK Mevzuatı'na uygun olarak hesaplanan 2021 yılı konsolide dönem kârından esas sözleşmenin 35. maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak genel kanuni yedek akçe (1.Tertip), yasal yükümlülükler ve kontrol gücü olmayan paylar düşüldükten sonra kalan 768.560.878,00 ? tutarındaki net dağıtılabilir dönem kârının aşağıdaki şekilde dağıtılmasına,Birinci Kâr Payı : 9.726.453,80 ?İkinci Kâr Payı : 150.273.546,20 ?Toplam Brüt Kâr Payı : 160.000.000,00 ?Genel Kanuni Yedek Akçe (2.Tertip) : 15.027.354,62 ?Olağanüstü Yedek : 593.533.523,38 ?Kâr dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması neticesinde, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımız esas alındığında iseOrtaklara dağıtılacak 160.000.000,00 ? brüt kâr payının tamamının net dağıtılabilir dönem kârından karşılanmasına,173.801.618,98 ?'nin ise Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,Böylelikle 2021 yılı için, 194.529.076,00 ? sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak % 82,25 Brüt, % 74,02 Net oranında toplam 160.000.000,00 ? Kâr Payının 24 Mart 2022 tarihinden itibaren nakden dağıtılması hususunun 22 Mart 2022 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.EK: Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. 2021 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu, Kâr Payı Oranları Tablosu.Eklenen DökümanlarEK: 1 KORDSA 2021 Yılı Kar Dağıtım Tablosu 22 Şubat 2022.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUKORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 194.529.0762. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 85.459.690,19Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yok* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 944.057.474 394.914.419,354. Vergiler ( - ) 80.397.822 29.652.944,095. Net Dönem Kârı 768.560.878 365.261.475,266. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 -16.432.501,667. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 768.560.878 348.828.973,6Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl