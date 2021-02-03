***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
03.02.2021 17:28
***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Esas Sözleşme Tadil Metnine Uygun Görüş Verilmesi Talepli SPK Başvurusu.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.01.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 10
SPK Başvuru Tarihi 03.02.2021
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 27.01.2021 tarihli kararı doğrultusunda, kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması, Yönetim Kurulu toplantılarının elektronik ortamda düzenlenebilmesine imkan tanınması ve Sabancı Üniversitesi bağış ödenmesi şartlarının gözden geçirilmesi amacıyla Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 10, 15 ve 41 inci maddelerinde yapılması planlanan değişikliklere uygun görüş verilmesi talebiyle 03.02.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni-27.01.2021.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907255
BIST
18:051.534
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 22,12
|Açılış
|: 1.521
|
|Önceki Kapanış
|: 1.511
|
1.534
En Düşük
1.509
18:057,1605
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0418
|Açılış
|: 7,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1700
|
7,2044
En Düşük
7,1238
18:058,6138
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0537
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6838
En Düşük
8,5825
18:05422,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -2,73
|Açılış
|: 422,48
|
|Önceki Kapanış
|: 425,21
|
427,04
En Düşük
420,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IDEAS
|19,69
|21.067.269
|% 10,00
|
|SNKRN
|29,70
|1.650.448
|% 10,00
|
|TACTR
|31,74
|4.439.469
|% 9,98
|
|KONTR
|77,90
|124.202.365
|% 9,95
|
|SUMAS
|72,45
|682.144
|% 9,94
|
|SEKUR
|34,00
|33.256.607
|% -9,04
|
|ESEN
|34,50
|742.699.155
|% -7,26
|
|MARKA
|6,78
|11.907.562
|% -6,35
|
|RODRG
|18,28
|7.542.541
|% -5,97
|
|NATEN
|41,30
|135.018.771
|% -5,23
|
|ESEN
|34,50
|742.699.155
|% -7,26
|
|KRVGD
|16,23
|322.526.365
|% -0,43
|
|VERTU
|32,50
|306.232.183
|% -3,56
|
|DNISI
|18,65
|289.695.134
|% 5,61
|
|IHLGM
|1,43
|269.624.065
|% 2,88
|
|IHLGM
|1,43
|269.624.065
|% 2,88
|
|TURSG
|7,64
|232.145.520
|% 2,96
|
|PEKGY
|2,52
|72.751.647
|% 3,70
|
|HDFGS
|4,42
|110.063.488
|% -0,90
|
|ESEN
|34,50
|742.699.155
|% -7,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1565
|7,1605
|% -0,58
|
|Euro
|8,6016
|8,6138
|% -0,62
|
|Sterlin
|9,7562
|9,8051
|% -0,54
|
|Frank
|7,9341
|7,9819
|% -0,68
|
|Riyal
|1,9056
|1,9152
|% -0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.833
|-2,84
|
|Altın Gr.
|422
|422
|-3,26
|
|Cumhuriyet
|2.811
|2.854
|2,00
|
|Tam
|2.798
|2.869
|1,36
|
|Yarım
|1.352
|1.388
|0,65
|
|Çeyrek
|678
|694
|0,33
|
|Gümüş.Ons
|26,82
|26,85
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,15
|0,03
|
|B. Petrol
|58,60
|58,60
|0,80
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:56XU100
Endeks 1, 528 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 11 üstünde . İşlem hacmi 26, 950.00 milyon TL de
-
17:55RHEAG
Yüzde 4.67 oranında artışla 3.81 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 689, 682 adet işlem
-
17:53ISGSY
Yüzde 9.95 oranında artışla 26.74 lira fiyatla işlem gören hissede 577, 497 adet işlem
-
17:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, GARAN, KOZAA
-
17:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 22 artarak (% 0.85 ) 1, 337