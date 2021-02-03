***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Esas Sözleşme Tadil Metnine Uygun Görüş Verilmesi Talepli SPK Başvurusu.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.01.2021İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 10SPK Başvuru Tarihi 03.02.2021Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 27.01.2021 tarihli kararı doğrultusunda, kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması, Yönetim Kurulu toplantılarının elektronik ortamda düzenlenebilmesine imkan tanınması ve Sabancı Üniversitesi bağış ödenmesi şartlarının gözden geçirilmesi amacıyla Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 10, 15 ve 41 inci maddelerinde yapılması planlanan değişikliklere uygun görüş verilmesi talebiyle 03.02.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni-27.01.2021.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907255BIST