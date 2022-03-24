***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1
24.03.2022 15:51
***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
1 17%
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012642
BIST
15:502.186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 3,31
|Açılış
|: 2.187
|
|Önceki Kapanış
|: 2.183
|
2.199
En Düşük
2.176
15:5014,8497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0209
|Açılış
|: 14,8480
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8400
|
14,8712
En Düşük
14,7947
15:5016,3812
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0362
|Açılış
|: 16,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,4120
En Düşük
16,2775
15:50929,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,74
|Açılış
|: 929,97
|
|Önceki Kapanış
|: 927,93
|
936,01
En Düşük
922,81
BIST En Aktif Hisseler15:50
|ULUSE
|70,45
|13.902.203
|% 9,99
|
|ENSRI
|18,63
|64.016.311
|% 9,98
|
|SEYKM
|7,05
|60.843.019
|% 9,98
|
|NIBAS
|10,83
|40.778.816
|% 9,95
|
|SELGD
|4,29
|3.817.331
|% 9,16
|
|PKENT
|232,40
|8.744.980
|% -9,99
|
|DZGYO
|2,85
|44.419.044
|% -9,81
|
|ISYAT
|3,75
|70.041.402
|% -8,31
|
|EMNIS
|19,30
|247.259
|% -8,10
|
|KAPLM
|62,60
|17.201.695
|% -7,94
|
|KRDMD
|16,04
|2.854.498.655
|% 4,63
|
|THYAO
|28,08
|1.569.680.590
|% -0,07
|
|EREGL
|33,92
|1.421.121.529
|% 1,25
|
|GARAN
|12,07
|1.122.771.314
|% -0,82
|
|SISE
|14,26
|897.652.552
|% 0,78
|
|KRDMD
|16,04
|2.854.498.655
|% 4,63
|
|EKGYO
|2,29
|409.077.424
|% -2,14
|
|YKBNK
|3,94
|607.900.762
|% -1,99
|
|DOHOL
|3,24
|492.077.490
|% -2,11
|
|GARAN
|12,07
|1.122.771.314
|% -0,82
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8417
|14,8497
|% 0,14
|
|Euro
|16,3539
|16,3812
|% 0,22
|
|Sterlin
|19,5325
|19,6304
|% -0,05
|
|Frank
|15,8840
|15,9797
|% -0,01
|
|Riyal
|3,9474
|3,9672
|% 0,07
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.950
|5,60
|
|Altın Gr.
|930
|930
|2,43
|
|Cumhuriyet
|6.159
|6.253
|38,00
|
|Tam
|6.138
|6.291
|44,72
|
|Yarım
|2.967
|3.043
|21,64
|
|Çeyrek
|1.488
|1.521
|10,82
|
|Gümüş.Ons
|25,29
|25,32
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|12,06
|12,07
|0,07
|
|B. Petrol
|121
|121
|-0,17
|
Seans Raporu
15:50
daha fazla
-
16:05FORMT
Yüzde 6.14 oranında artışla 1.21 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 167, 266 adet işlem
-
16:04KONKA
Yüzde 5.19 oranında artışla 13.77 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 631, 974 adet işlem
-
16:03KRDMB
Yüzde 4.72 oranında artışla 13.98 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 511, 288 adet işlem
-
16:02XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 37 artarak (% 0.06 ) 2, 433
-
16:02XU100
Endeks 2, 187 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 2 üstünde . İşlem hacmi 21, 284.00 milyon TL de