***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu









***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe1. PAY SAHİPLERİ1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının KolaylaştırılmasıYıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı4 konferansa katılım sağlandı, konferans ve toplantılarda 200+ kurumsal fon yöneticisi ile görüşüldü, 126 kişiye telefon ya da e-mail üzerinden cevap verildi,1.2. Bilgi Alma ve İnceleme HakkıÖzel denetçi talebi sayısıYokturGenel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısıYoktur1.3. Genel Kurulİlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742000 - 20 Mart 2019 Tarihli 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme DokümanıGenel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığıHayırİlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantılarıBu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıBu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıBu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar / Bağış ve Yardım Politikası - 24.03.2015Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/425094Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarasıMadde 28Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgiGenel Kurul menfaat sahiplerinin ve medyanın katılımına açıktır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/748846 linkinde yer alan Hazır Bulunanlar Listesi'nde Genel Kurula katılan pay sahiplerinin listesi yer almaktadır.1.4. Oy HaklarıOy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığıHayır (No)Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranlarıEn büyük pay sahibinin ortaklık oranı% 71,111.5. Azlık HaklarıAzlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediğiHayır (No)Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.1.6. Kar Payı HakkıKurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar / Kar Dağıtım Politikası - 16.03.2015Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metniYönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıBildirim İçeriğiGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı20/03/2019 0 % 81 % 1 % 80 Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul / Toplantı Tutanakları Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul / Genel Kurul'da Sorulan Sorular ve Verilen Cevaplar - 130 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/748846İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-III4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-IIFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)1 .Genel Bilgiler / d. Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı - Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin sayı, yapı ve bağımsızlığı - Denetimden sorumlu komite, komite üyeleri ve çalışma esaslarıFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)1 .Genel Bilgiler / d. Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı - Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin sayı, yapı ve bağımsızlığı - Kurumsal yönetim komitesi, komite üyeleri ve çalışma esaslarıFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)1 .Genel Bilgiler / d. Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı - Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin sayı, yapı ve bağımsızlığı - Kurumsal yönetim komitesi, komite üyeleri ve çalışma esaslarıFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)1 .Genel Bilgiler / d. Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı - Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin sayı, yapı ve bağımsızlığı - Riskin erken saptanması komitesi, komite üyeleri ve çalışma esaslarıFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)1 .Genel Bilgiler / d. Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı - Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin sayı, yapı ve bağımsızlığı - Kurumsal yönetim komitesi, komite üyeleri ve çalışma esasları4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali HaklarFaaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı4. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler / 7. Diğer Hususlar - 7.Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmelerKurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adıYatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar / Ücretlendirme Politikası - 27.03.2012Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı2. Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali HaklarBildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor SayısıDenetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 5 5Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 50 % 50 4 6Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 67 % 67 6 6İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıEn son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihiYokturYönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıHayır (No)Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiEvet (Yes)Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiYokturİç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısıFaaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası1. Genel Bilgiler - d. Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı - Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı / İç Denetim BölümüYönetim kurulu başkanının adıCenk Alperİcra başkanı / genel müdürün adıAli ÇalışkanYönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısıYönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısıKurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adıKadın üyelerin sayısı ve oranı1 Kişi %17Bildirim İçeriğiYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup OlmadığıCenk ALPER İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 27/03/2017 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Hayır (No)Mehmet YILDIZ İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 27/03/2017 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Hayır (No)Tamer SAKA İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 05/09/2019 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)Burak Turgut ORHUN İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 05/09/2019 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)Semiha YAŞAR İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 15/11/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/740972 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Hayır (No)Mehmet SAMİ İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 26/03/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/661983 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe3. MENFAAT SAHİPLERİ3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket PolitikasıKurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adıÇalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısıİhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanıEtik Kurul BaşkanlığıŞirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgilerietik.tr@kordsa.com3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının DesteklenmesiKurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adıÇalışanların temsil edildiği yönetim organlarıÇalışanlarımız sendika, iş güvenliği komiteleri ve iyileştirme grupları ile yönetime katılım sağlarken, aynı zamanda her 2 yılda bir tüm çalışanlara uygulanan bağlılık anketi sonucunda aksiyon planları oluşturulmaktadır.3.3. Şirketin İnsan Kaynakları PolitikasıKilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolüYıllık olarak kilit pozisyonların belirlenmesi ve yedeklenmesi yapılmakta ve Kurumsal Yönetim Komitesi'ne raporlanmaktadır.Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiYatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar / İnsan Hakları Politikası - 23.03.2018Pay edindirme planı bulunup bulunmadığıPay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiYatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar / İnsan Hakları Politikası - 23.03.2018İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı3.5. Etik Kurallar ve Sosyal SorumlulukKurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adıSürdürülebilirlik / Strateji ve Yönetim / İş EtiğiKurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemlerSürdürülebilirlik / Sosyal Performans - İstihdam - İnsan Hakları Yönetimi - İş Sağlığı ve Güvenliği - Eğitim ve Öğretim / Çevresel Performans - Çevre Yönetim Politikamız - Malzeme ve Hammadde Yönetimi - Enerji Yönetimi - Emisyon Yönetimi - Atık Yönetimi - Biyoçeşitliliğin Korunması - Su Yönetimiİrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlerSürdürülebilirlik / Strateji ve Yönetim / Yolsuzlukla Mücadele Politikası'nda detaylı açıklama yapılmıştır.İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK2.1. Kurumsal İnternet SitesiKurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adlarıYatırımcı İlişkileri / Neden Kordsa? - Bir Bakışta Kordsa - Ortaklık Yapısı - Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı - CEO'nun Mesajı - Kurumsal Yönetim - Sunumlar - Raporlar - Finansallar - Haberler - Ticaret Sicil Bilgileri - Bilgi Toplumu Hizmetleri - Genel Kurul - İç Yönergeler - Diğer - İletişimKurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölümKurumsal internet sitesinin hazırlandığı dillerİngilizce ve Türkçe2.2. Faaliyet Raporu2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adlarıa) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı1. Genel Bilgiler - d. Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri / Üst Yönetimin Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri / Ek1 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Semiha YAŞAR'ın Bağımsızlık Beyanı EK2 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet SAMİ'nin Bağımsızlık Beyanıb) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı1. Genel Bilgiler - d. Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı - Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığıc) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı1. Genel Bilgiler - d. Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı - Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esaslarıç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı7. Diğer Hususlar - 7. Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliklerid) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı4. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler - 5. Şirket Aleyhine Açılan ve Devam Eden Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgie) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıYatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet alımı bulunmamaktadır.f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıYoktur.g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı7. Diğer Hususlar - 1. İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre / 2. İnsan Kaynaklarıİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliRaporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısıYönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı% 100Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıHayır (No)Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu7 gün önceKurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Ana Sözleşme / Esas Sözleşme - 10.04.2017 - Bölüm III Yönetim Kurulu - Yönetim Kurulu'nun Toplantıları - Madde 15Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınırBu yönde bir belirleme bulunmamaktadır.4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerFaaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı1. Genel Bilgiler - d. Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı - Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve BağıKomite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıDenetimden Sorumlu Komite - 17.03.2003 / Kurumsal Yönetim Komitesi - 24.02.2012 - https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/198894 / Riskin Erken Saptanması Komitesi - 02.08.2013 - https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/301152Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıDenetim Komitesi (Audit Committee) Mehmet SAMİ Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) Semiha YAŞAR Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Mehmet SAMİ Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Semiha YAŞAR Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Burak Turgut ORHUN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Volkan ÖZKAN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Semiha YAŞAR Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Mehmet SAMİ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Tamer SAKA Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820576BIST