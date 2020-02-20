***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
20.02.2020 18:39
***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
4 konferansa katılım sağlandı, konferans ve toplantılarda 200+ kurumsal fon yöneticisi ile görüşüldü, 126 kişiye telefon ya da e-mail üzerinden cevap verildi,
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
Özel denetçi talebi sayısı
Yoktur
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
Yoktur
1.3. Genel Kurul
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742000 - 20 Mart 2019 Tarihli 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Hayır
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları
Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar / Bağış ve Yardım Politikası - 24.03.2015
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/425094
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
Madde 28
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
Genel Kurul menfaat sahiplerinin ve medyanın katılımına açıktır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/748846 linkinde yer alan Hazır Bulunanlar Listesi'nde Genel Kurula katılan pay sahiplerinin listesi yer almaktadır.
1.4. Oy Hakları
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
-
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 71,11
1.5. Azlık Hakları
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
-
1.6. Kar Payı Hakkı
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar / Kar Dağıtım Politikası - 16.03.2015
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
-
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
-
Bildirim İçeriği
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
20/03/2019 0 % 81 % 1 % 80 Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul / Toplantı Tutanakları Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul / Genel Kurul'da Sorulan Sorular ve Verilen Cevaplar - 130 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/748846
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
1 .Genel Bilgiler / d. Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı - Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin sayı, yapı ve bağımsızlığı - Denetimden sorumlu komite, komite üyeleri ve çalışma esasları
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
1 .Genel Bilgiler / d. Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı - Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin sayı, yapı ve bağımsızlığı - Kurumsal yönetim komitesi, komite üyeleri ve çalışma esasları
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
1 .Genel Bilgiler / d. Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı - Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin sayı, yapı ve bağımsızlığı - Kurumsal yönetim komitesi, komite üyeleri ve çalışma esasları
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
1 .Genel Bilgiler / d. Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı - Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin sayı, yapı ve bağımsızlığı - Riskin erken saptanması komitesi, komite üyeleri ve çalışma esasları
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
1 .Genel Bilgiler / d. Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı - Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin sayı, yapı ve bağımsızlığı - Kurumsal yönetim komitesi, komite üyeleri ve çalışma esasları
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
4. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler / 7. Diğer Hususlar - 7.Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar / Ücretlendirme Politikası - 27.03.2012
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
2. Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 5 5
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 50 % 50 4 6
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 67 % 67 6 6
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
Yoktur
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Yoktur
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
4
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
1. Genel Bilgiler - d. Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı - Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı / İç Denetim Bölümü
Yönetim kurulu başkanının adı
Cenk Alper
İcra başkanı / genel müdürün adı
Ali Çalışkan
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
-
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
-
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
-
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
1 Kişi %17
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Cenk ALPER İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 27/03/2017 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Hayır (No)
Mehmet YILDIZ İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 27/03/2017 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Hayır (No)
Tamer SAKA İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 05/09/2019 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Burak Turgut ORHUN İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 05/09/2019 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Semiha YAŞAR İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 15/11/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/740972 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Hayır (No)
Mehmet SAMİ İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 26/03/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/661983 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
-
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
-
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
Etik Kurul Başkanlığı
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
etik.tr@kordsa.com
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
-
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
Çalışanlarımız sendika, iş güvenliği komiteleri ve iyileştirme grupları ile yönetime katılım sağlarken, aynı zamanda her 2 yılda bir tüm çalışanlara uygulanan bağlılık anketi sonucunda aksiyon planları oluşturulmaktadır.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
Yıllık olarak kilit pozisyonların belirlenmesi ve yedeklenmesi yapılmakta ve Kurumsal Yönetim Komitesi'ne raporlanmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar / İnsan Hakları Politikası - 23.03.2018
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar / İnsan Hakları Politikası - 23.03.2018
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
-
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
Sürdürülebilirlik / Strateji ve Yönetim / İş Etiği
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
Sürdürülebilirlik / Sosyal Performans - İstihdam - İnsan Hakları Yönetimi - İş Sağlığı ve Güvenliği - Eğitim ve Öğretim / Çevresel Performans - Çevre Yönetim Politikamız - Malzeme ve Hammadde Yönetimi - Enerji Yönetimi - Emisyon Yönetimi - Atık Yönetimi - Biyoçeşitliliğin Korunması - Su Yönetimi
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
Sürdürülebilirlik / Strateji ve Yönetim / Yolsuzlukla Mücadele Politikası'nda detaylı açıklama yapılmıştır.
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
Yatırımcı İlişkileri / Neden Kordsa? - Bir Bakışta Kordsa - Ortaklık Yapısı - Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı - CEO'nun Mesajı - Kurumsal Yönetim - Sunumlar - Raporlar - Finansallar - Haberler - Ticaret Sicil Bilgileri - Bilgi Toplumu Hizmetleri - Genel Kurul - İç Yönergeler - Diğer - İletişim
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
-
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
İngilizce ve Türkçe
2.2. Faaliyet Raporu
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
1. Genel Bilgiler - d. Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri / Üst Yönetimin Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri / Ek1 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Semiha YAŞAR'ın Bağımsızlık Beyanı EK2 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet SAMİ'nin Bağımsızlık Beyanı
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
1. Genel Bilgiler - d. Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı - Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
1. Genel Bilgiler - d. Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı - Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
7. Diğer Hususlar - 7. Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
4. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler - 5. Şirket Aleyhine Açılan ve Devam Eden Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgi
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet alımı bulunmamaktadır.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Yoktur.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
7. Diğer Hususlar - 1. İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre / 2. İnsan Kaynakları
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
4
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 100
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
7 gün önce
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Ana Sözleşme / Esas Sözleşme - 10.04.2017 - Bölüm III Yönetim Kurulu - Yönetim Kurulu'nun Toplantıları - Madde 15
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
Bu yönde bir belirleme bulunmamaktadır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
1. Genel Bilgiler - d. Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı - Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağı
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
Denetimden Sorumlu Komite - 17.03.2003 / Kurumsal Yönetim Komitesi - 24.02.2012 - https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/198894 / Riskin Erken Saptanması Komitesi - 02.08.2013 - https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/301152
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) Mehmet SAMİ Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Semiha YAŞAR Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Mehmet SAMİ Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Semiha YAŞAR Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Burak Turgut ORHUN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Volkan ÖZKAN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Semiha YAŞAR Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Mehmet SAMİ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Tamer SAKA Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820576
BIST