KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

rket PolitikasıKurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adıÇalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısıİhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanıKordsa Etik Kurulu Başkanı, Global Etik Kural Danışmanı : Elif GÜL (İnsan Ve Kültür Direktörü)Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgilerietik.tr@kordsa.com3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının DesteklenmesiKurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adıÇalışanların temsil edildiği yönetim organlarıÇalışanlarımız sendika, iş güvenliği komiteleri ve iyileştirme grupları ile yönetime katılım sağlarken, aynı zamanda her 2 yılda bir tüm çalışanlara uygulanan bağlılık anketi sonucunda aksiyon planları oluşturulmaktadır.3.3. Şirketin İnsan Kaynakları PolitikasıKilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolüYıllık olarak kilit pozisyonların belirlenmesi ve yedeklenmesi yapılmakta ve Kurumsal Yönetim Komitesi'ne raporlanmaktadır.Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetihttps://www.kordsa.com - Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Politikalar - İnsan Hakları Politikası - 23.03.2018Pay edindirme planı bulunup bulunmadığıPay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetihttps://www.kordsa.com - Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Politikalar - İnsan Hakları Politikası - 23.03.2018İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı3.5. Etik Kurallar ve Sosyal SorumlulukKurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adıhttps://www.kordsa.com - Sürdürülebilirlik > Strateji ve Yönetim - İş EtiğiKurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemlerhttps://www.kordsa.com - Sürdürülebilirlik > Sosyal Performans - İstihdam - İnsan Hakları Yönetimi - İş Sağlığı ve Güvenliği - Eğitim ve Gelişim -Toplumsal Gelişim / Çevresel Performans - Çevre Yönetim Yaklaşımımız - Malzeme ve Hammadde Yönetimi - Enerji Yönetimi - Emisyon Yönetimi - Atık Yönetimi - Su Yönetimi - Biyoçeşitliliğin Korunmasıİrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlerhttps://www.kordsa.com - Sürdürülebilirlik > Strateji ve Yönetim ve Yolsuzlukla Mücadele ve Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Politikalar - Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası - 12.10.2021 'nda detaylı açıklama yapılmıştır.İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK2.1. Kurumsal İnternet SitesiKurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adlarıhttps://www.kordsa.com/tr "Kurumsal" ve "Yatırımcı İlişkileri" bölümleriKurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölümhttps://www.kordsa.com/tr Yatırımcı İlişkileri > Ortaklık YapısıKurumsal internet sitesinin hazırlandığı dillerTürkçe & İngilizce2.2. Faaliyet Raporu2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adlarıa) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı1. Genel Bilgiler c) Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler Kurumsal Yönetim - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları : Şerife Ebru DOĞRUOL AYGİL, Güngör KAYMAKb) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı6. Yönetim Komite ve Organlarının Değerlendirilmesi a) Riskin Erken Saptanması Komitesi b) Kurumsal Yönetim Komitesi c) Denetimden Sorumlu Komitec) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı1. Genel Bilgiler c) Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticilerç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıd) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıe) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıÇıkar çatışması bulunmamaktadırf) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıBu kapsamda bir karşılıklı iştirak bulunmamaktadır.g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıKordsa Hakkında İnsan Kaynakları 8. Diğer Hususlar İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevreİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliRaporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısıYönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı% 100Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıEvet (Yes)Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu7 GünKurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adıhttps://www.kordsa.com - Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Ana Sözleşme - Esas Sözleşme - 05.04.2021 - Bölüm III. Yönetim Kurulu - Yönetim Kurulunun Toplantıları: - Madde 15-Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerFaaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı6. Yönetim Komite ve Organlarının Değerlendirilmesi a) Riskin Erken Saptanması Komitesi b) Kurumsal Yönetim Komitesi c) Denetimden Sorumlu KomiteKomite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıDenetimden Sorumlu Komite 17.03.2003 / Kurumsal Yönetim Komitesi 24.02.2012 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/198894 / Riskin Erken Saptanması Komitesi 02.08.2013 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/301152Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıDenetim Komitesi (Audit Committee) Güngör KAYMAK Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) Şerife Ebru DOĞRUOL AYGİL Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Şerife Ebru DOĞRUOL AYGİL Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Güngör KAYMAK Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Gökhan EYİGÜN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Volkan ÖZKAN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Güngör KAYMAK Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Şerife Ebru DOĞRUOL AYGİL Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Ali ÇALIŞKAN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Nusret Orhun KÖSTEM Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116536BIST