***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
23.02.2023 20:46
rket Politikası
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
-
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
0
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
Kordsa Etik Kurulu Başkanı, Global Etik Kural Danışmanı : Elif GÜL (İnsan Ve Kültür Direktörü)
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
etik.tr@kordsa.com
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
-
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
Çalışanlarımız sendika, iş güvenliği komiteleri ve iyileştirme grupları ile yönetime katılım sağlarken, aynı zamanda her 2 yılda bir tüm çalışanlara uygulanan bağlılık anketi sonucunda aksiyon planları oluşturulmaktadır.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
Yıllık olarak kilit pozisyonların belirlenmesi ve yedeklenmesi yapılmakta ve Kurumsal Yönetim Komitesi'ne raporlanmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
https://www.kordsa.com - Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Politikalar - İnsan Hakları Politikası - 23.03.2018
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
https://www.kordsa.com - Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Politikalar - İnsan Hakları Politikası - 23.03.2018
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
0
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
https://www.kordsa.com - Sürdürülebilirlik > Strateji ve Yönetim - İş Etiği
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
https://www.kordsa.com - Sürdürülebilirlik > Sosyal Performans - İstihdam - İnsan Hakları Yönetimi - İş Sağlığı ve Güvenliği - Eğitim ve Gelişim -Toplumsal Gelişim / Çevresel Performans - Çevre Yönetim Yaklaşımımız - Malzeme ve Hammadde Yönetimi - Enerji Yönetimi - Emisyon Yönetimi - Atık Yönetimi - Su Yönetimi - Biyoçeşitliliğin Korunması
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
https://www.kordsa.com - Sürdürülebilirlik > Strateji ve Yönetim ve Yolsuzlukla Mücadele ve Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Politikalar - Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası - 12.10.2021 'nda detaylı açıklama yapılmıştır.
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
https://www.kordsa.com/tr "Kurumsal" ve "Yatırımcı İlişkileri" bölümleri
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
https://www.kordsa.com/tr Yatırımcı İlişkileri > Ortaklık Yapısı
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe & İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
1. Genel Bilgiler c) Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler Kurumsal Yönetim - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları : Şerife Ebru DOĞRUOL AYGİL, Güngör KAYMAK
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
6. Yönetim Komite ve Organlarının Değerlendirilmesi a) Riskin Erken Saptanması Komitesi b) Kurumsal Yönetim Komitesi c) Denetimden Sorumlu Komite
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
1. Genel Bilgiler c) Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
-
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
-
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Çıkar çatışması bulunmamaktadır
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Bu kapsamda bir karşılıklı iştirak bulunmamaktadır.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Kordsa Hakkında İnsan Kaynakları 8. Diğer Hususlar İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
4
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 100
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Evet (Yes)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
7 Gün
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
https://www.kordsa.com - Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Ana Sözleşme - Esas Sözleşme - 05.04.2021 - Bölüm III. Yönetim Kurulu - Yönetim Kurulunun Toplantıları: - Madde 15-
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
-
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
6. Yönetim Komite ve Organlarının Değerlendirilmesi a) Riskin Erken Saptanması Komitesi b) Kurumsal Yönetim Komitesi c) Denetimden Sorumlu Komite
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
Denetimden Sorumlu Komite 17.03.2003 / Kurumsal Yönetim Komitesi 24.02.2012 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/198894 / Riskin Erken Saptanması Komitesi 02.08.2013 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/301152
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) Güngör KAYMAK Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Şerife Ebru DOĞRUOL AYGİL Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Şerife Ebru DOĞRUOL AYGİL Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Güngör KAYMAK Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Gökhan EYİGÜN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Volkan ÖZKAN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Güngör KAYMAK Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Şerife Ebru DOĞRUOL AYGİL Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Ali ÇALIŞKAN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Nusret Orhun KÖSTEM Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116536
BIST