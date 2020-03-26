GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

26.03.2020 08:28
GÜNCEL HABERLER



***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Dünyada COVID-19 (koronavirüs) salgını nedeniyle benzeri görülmemiş zamanlar yaşanıyor ve bu zor zamanda Kordsa olarak birincil önceliğimiz her zaman çalışanlarımızı, müşterilerimizi, tüm paydaşlarımızı ve ailelerini güvende ve sağlıklı tutmaktır.
Bu hassasiyetle ve T.C. Sağlık Bakanlığımızın ve Koronavirüs Bilim Kurulu'muzun iş ve toplum sağlığına yönelik açıkladığı tedbirler doğrultusunda, COVID-19'un ülkemizde görüldüğü ilk günden itibaren şirketimiz ve fabrikalarımız bünyesinde çeşitli idari ve operasyonel kararlar hayata geçirilmiştir. İlk alınan önlemler Şubat ayı sonunda tüm yurt dışı seyahatlerin durdurulması ile başlamıştır. COVID-19 virüsünün Türkiye'de de görülmesi ile iki farklı kriz komitesi oluşturulmuştur. Bunlardan ilki, COVID-19 Koordinasyon Çalışma Ekibi günlük olarak Kordsa'nın faaliyet gösterdiği tüm bölgelerden çalışan, müşteri ve tedarik açısından günlük durum özetlerini toparlamaktadır ve raporlamaktadır. COVID-19 Kriz Üst Kurulu ise günlük toplantılar ile COVID-19 Koordinasyon Çalışma Ekibi'nin raporlarını değerlendirerek alınması gereken kararları belirlemekte ve bölge genel müdür yardımcıları ile koordineli olarak kararların uygulanması sağlanmaktadır. Bu ekipler düzenli olarak gelişmeleri takip etmekte, risk analizleri ve raporlamaları gerçekleştirmektedir.
Kordsa'nın en önemli değeri olan çalışanları da sosyal mesafeyi koruma, hijyen ve sağlık konularında video ve duyurularla tüm platformlarda düzenli olarak bilgilendirilmektedir. Çalışanların yurtdışına çıkışlarının durdurulmasının ardından yurtdışından ve umreden dönmüş olan çalışanların 14 gün karantina kuralına uyması sağlanmıştır. 60 yaş üzeri ve risk grubunda olan çalışanlar belirlenmiş, idari izinli olarak evde kalmaları için iletişim yapılmıştır.
Salgının yayılma hızı göz önünde bulundurularak beyaz yaka çalışanlardan iş nedeni ile ofiste olması gerekenlerin dışındaki çalışanların tam zamanlı olarak uzaktan çalışma yöntemine geçilmesi sağlanmıştır. Çalışmaya devam etmesi gereken ekipler için yemekhanelerde açıkta bulunan malzeme ve yiyecekler kontrol altına alınmış, yemekhane saatleri aynı anda sınırlı sayıda personelin birlikte olmasını sağlayacak şekilde düzenlenmiş, servis saatleri esnetilmiş ve yeni oturma düzeni oluşturulmuştur. Personel servislerinde, ofislerde ve tüm ortak alanlarda düzenli dezenfeksiyon çalışmaları yapılmış, hizmet elemanlarına hijyen eğitimi verilmiştir.
COVID-19 Koordinasyon Çalışma Ekibi ve COVID-19 Kriz Üst Kurulu gelişmeleri anlık takip ederek durumun gerektirdiği yeni uygulama ve aksiyonları hayata geçirmeye devam etmektedir. Şu an için üretimi durduran üretim tesisimiz bulunmamakla birlikte, hem ilgili ülkelerdeki sağlık birimlerinin vereceği kararlar doğrultusunda hem de talep yönlü azalışlar göz önünde bulundurularak üretimde yavaşlama ya da üretimi durdurma yoluna gidilebilecektir. II-15.1 Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde kamuoyu ile paylaşılması gereken bir durum oluştuğunda kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.
Sabancı Holding iştiraki Kordsa, tüm dünyanın yaşadığı bu zorlu süreçte, sağlık ve iş güvenliği konusunda gerekli tüm önlemleri alarak hep birlikte ülkemiz ve yatırımcılarımız için ekonomik fayda üretmeye devam edecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832236


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:0988.794
Değişim :  -0,30% |  -268,94
Açılış :  88.960  
Önceki Kapanış :  89.063  
En Yüksek
89.347 En Düşük
88.481
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TIRE 4,73 3.441.830 % 10,00  
ISKUR 304.381,50 304.382 % 10,00  
ORMA 3,96 20 % 10,00  
RTALB 6,39 887.878 % 9,98  
GLRYH 2,66 3.661.241 % 9,92  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6376 7,6759 % 0,42  
Frank 6,6117 6,6516 % 1,08  
Riyal 1,7166 1,7252 % 0,75  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.600 1.602 -16,81  
Altın Gr. 333 333 -0,79  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,21 14,27 -0,20  
Gümüş Gr. 2,96 2,98 -0,01  
B. Petrol 26,89 26,89 -0,50  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru