***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDünyada COVID-19 (koronavirüs) salgını nedeniyle benzeri görülmemiş zamanlar yaşanıyor ve bu zor zamanda Kordsa olarak birincil önceliğimiz her zaman çalışanlarımızı, müşterilerimizi, tüm paydaşlarımızı ve ailelerini güvende ve sağlıklı tutmaktır.Bu hassasiyetle ve T.C. Sağlık Bakanlığımızın ve Koronavirüs Bilim Kurulu'muzun iş ve toplum sağlığına yönelik açıkladığı tedbirler doğrultusunda, COVID-19'un ülkemizde görüldüğü ilk günden itibaren şirketimiz ve fabrikalarımız bünyesinde çeşitli idari ve operasyonel kararlar hayata geçirilmiştir. İlk alınan önlemler Şubat ayı sonunda tüm yurt dışı seyahatlerin durdurulması ile başlamıştır. COVID-19 virüsünün Türkiye'de de görülmesi ile iki farklı kriz komitesi oluşturulmuştur. Bunlardan ilki, COVID-19 Koordinasyon Çalışma Ekibi günlük olarak Kordsa'nın faaliyet gösterdiği tüm bölgelerden çalışan, müşteri ve tedarik açısından günlük durum özetlerini toparlamaktadır ve raporlamaktadır. COVID-19 Kriz Üst Kurulu ise günlük toplantılar ile COVID-19 Koordinasyon Çalışma Ekibi'nin raporlarını değerlendirerek alınması gereken kararları belirlemekte ve bölge genel müdür yardımcıları ile koordineli olarak kararların uygulanması sağlanmaktadır. Bu ekipler düzenli olarak gelişmeleri takip etmekte, risk analizleri ve raporlamaları gerçekleştirmektedir.Kordsa'nın en önemli değeri olan çalışanları da sosyal mesafeyi koruma, hijyen ve sağlık konularında video ve duyurularla tüm platformlarda düzenli olarak bilgilendirilmektedir. Çalışanların yurtdışına çıkışlarının durdurulmasının ardından yurtdışından ve umreden dönmüş olan çalışanların 14 gün karantina kuralına uyması sağlanmıştır. 60 yaş üzeri ve risk grubunda olan çalışanlar belirlenmiş, idari izinli olarak evde kalmaları için iletişim yapılmıştır.Salgının yayılma hızı göz önünde bulundurularak beyaz yaka çalışanlardan iş nedeni ile ofiste olması gerekenlerin dışındaki çalışanların tam zamanlı olarak uzaktan çalışma yöntemine geçilmesi sağlanmıştır. Çalışmaya devam etmesi gereken ekipler için yemekhanelerde açıkta bulunan malzeme ve yiyecekler kontrol altına alınmış, yemekhane saatleri aynı anda sınırlı sayıda personelin birlikte olmasını sağlayacak şekilde düzenlenmiş, servis saatleri esnetilmiş ve yeni oturma düzeni oluşturulmuştur. Personel servislerinde, ofislerde ve tüm ortak alanlarda düzenli dezenfeksiyon çalışmaları yapılmış, hizmet elemanlarına hijyen eğitimi verilmiştir.COVID-19 Koordinasyon Çalışma Ekibi ve COVID-19 Kriz Üst Kurulu gelişmeleri anlık takip ederek durumun gerektirdiği yeni uygulama ve aksiyonları hayata geçirmeye devam etmektedir. Şu an için üretimi durduran üretim tesisimiz bulunmamakla birlikte, hem ilgili ülkelerdeki sağlık birimlerinin vereceği kararlar doğrultusunda hem de talep yönlü azalışlar göz önünde bulundurularak üretimde yavaşlama ya da üretimi durdurma yoluna gidilebilecektir. II-15.1 Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde kamuoyu ile paylaşılması gereken bir durum oluştuğunda kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.Sabancı Holding iştiraki Kordsa, tüm dünyanın yaşadığı bu zorlu süreçte, sağlık ve iş güvenliği konusunda gerekli tüm önlemleri alarak hep birlikte ülkemiz ve yatırımcılarımız için ekonomik fayda üretmeye devam edecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832236BIST