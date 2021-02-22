***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.02.2021 08:27
***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19 Şubat 2021 tarih, 2021/4 nolu kararı ile,
Kurumsal Yönetim Komitesince Yönetim Kurulumuza sunulan 19 Şubat 2021 tarihli ve 2021/2 sayılı tavsiye kararı doğrultusunda, Mehmet SAMİ ve Güngör KAYMAK'ın Şirketimizin 2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday gösterilmelerine karar verilmiştir.
EKİ: Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adaylarının adaylık beyanları, bağımsızlık beyanları, son on yıl içerisinde yürüttükleri görevleri ve özgeçmişleri. Pdf.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911282
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|404
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|2.697
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|1.312
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