***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19 Şubat 2021 tarih, 2021/4 nolu kararı ile,Kurumsal Yönetim Komitesince Yönetim Kurulumuza sunulan 19 Şubat 2021 tarihli ve 2021/2 sayılı tavsiye kararı doğrultusunda, Mehmet SAMİ ve Güngör KAYMAK'ın Şirketimizin 2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday gösterilmelerine karar verilmiştir.EKİ: Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adaylarının adaylık beyanları, bağımsızlık beyanları, son on yıl içerisinde yürüttükleri görevleri ve özgeçmişleri. Pdf.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911282BIST