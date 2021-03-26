***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26 Mart 2021 tarih 2021/9 numaralı karar ile, 24 Mart 2021 tarihinde yapılan 2020 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrası, Şirket Yönetim Kurulu'nun görev dağılımının aşağıdaki gibi olmasına,YÖNETİM KURULU ÜYELERİYönetim Kurulu Başkanı Ahmed Cevdet ALEMDARYönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet YILDIZYönetim Kurulu Üyesi Tamer SAKAYönetim Kurulu Üyesi Burak Turgut ORHUNBAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİYönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız Mehmet SAMİYönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız Güngör KAYMAKİşbu Yönetim Kurulu kararımızın T.C. Kocaeli Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920992BIST