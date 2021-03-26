***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.03.2021 15:21
***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26 Mart 2021 tarih 2021/9 numaralı karar ile, 24 Mart 2021 tarihinde yapılan 2020 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrası, Şirket Yönetim Kurulu'nun görev dağılımının aşağıdaki gibi olmasına,
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Cevdet ALEMDAR
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet YILDIZ
Yönetim Kurulu Üyesi Tamer SAKA
Yönetim Kurulu Üyesi Burak Turgut ORHUN
BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız Mehmet SAMİ
Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız Güngör KAYMAK
İşbu Yönetim Kurulu kararımızın T.C. Kocaeli Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920992
BIST
16:371.380
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -14,55
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.412
En Düşük
1.359
16:378,0271
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,0876
|Açılış
|: 7,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
8,0949
En Düşük
7,9153
16:379,4896
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 0,1340
|Açılış
|: 9,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,5500
En Düşük
9,3140
16:37445,29
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 4,82
|Açılış
|: 445,29
|
|Önceki Kapanış
|: 440,47
|
449,34
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler16:37
|BJKAS
|6,93
|595.085.298
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,42
|930.701
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|11.978.310
|% 9,99
|
|IZFAS
|9,73
|20.072.165
|% 9,94
|
|SAYAS
|25,26
|91.507.989
|% 9,92
|
|AVOD
|9,49
|665.187.896
|% -9,96
|
|VAKKO
|15,17
|5.197.193
|% -9,00
|
|SEKUR
|32,56
|5.618.808
|% -8,23
|
|UZERB
|50,00
|266.401
|% -8,17
|
|SNKRN
|35,00
|443.993
|% -7,89
|
|GARAN
|6,91
|2.492.500.392
|% -1,14
|
|VESTL
|38,34
|948.434.866
|% 3,34
|
|SISE
|7,33
|825.096.893
|% 1,52
|
|SASA
|44,98
|708.508.084
|% -0,84
|
|AVOD
|9,49
|665.187.896
|% -9,96
|
|GARAN
|6,91
|2.492.500.392
|% -1,14
|
|SKBNK
|1,19
|209.347.003
|% -1,65
|
|GSRAY
|3,71
|610.212.338
|% 3,92
|
|YKBNK
|2,17
|309.471.182
|% 0,46
|
|TSKB
|1,40
|195.871.757
|% 0,72
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0238
|8,0271
|% 1,10
|
|Euro
|9,4746
|9,4896
|% 1,43
|
|Sterlin
|11,0301
|11,0854
|% 1,54
|
|Frank
|8,4939
|8,5451
|% 1,06
|
|Riyal
|2,1333
|2,1440
|% 1,14
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-0,32
|
|Altın Gr.
|445
|445
|4,84
|
|Cumhuriyet
|2.946
|2.991
|4,00
|
|Tam
|2.935
|3.009
|4,82
|
|Yarım
|1.419
|1.456
|2,33
|
|Çeyrek
|712
|728
|1,17
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,03
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,06
|
|B. Petrol
|64,02
|64,02
|2,07
|
Seans Raporu
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