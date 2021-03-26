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***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

26.03.2021 15:21



***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

                   Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26 Mart 2021 tarih 2021/9 numaralı karar ile, 24 Mart 2021 tarihinde yapılan 2020 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrası, Şirket Yönetim Kurulu'nun görev dağılımının aşağıdaki gibi olmasına, 
YÖNETİM  KURULU  ÜYELERİ
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Cevdet ALEMDAR
Yönetim Kurulu Başkan Vekili  Mehmet YILDIZ
Yönetim Kurulu Üyesi Tamer SAKA
Yönetim Kurulu Üyesi Burak Turgut ORHUN
BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU  ÜYELERİ
Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız Mehmet SAMİ
Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız Güngör KAYMAK            
İşbu Yönetim Kurulu kararımızın T.C. Kocaeli Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilmesine karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920992


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