***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBrezilya'da 2003'ten günümüze kadar devam eden ve federal vergi dairesince satışların üzerine gelen eyalet KDV'si üzerinden de alınan çifte vergilendirmeye yönelik davalar olumlu sonuçlanmıştır. Bağlı ortaklığımız Kordsa Brasil S.A.'nın da yer almış olduğu bu davalar neticesinde, Kordsa Brasil S.A.'nın önümüzdeki 18 ay içinde, ödemiş olduğu 10.257.053 Amerikan Doları'nı iade alması beklenmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953600BIST