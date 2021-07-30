***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.07.2021 20:15
***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Brezilya'da 2003'ten günümüze kadar devam eden ve federal vergi dairesince satışların üzerine gelen eyalet KDV'si üzerinden de alınan çifte vergilendirmeye yönelik davalar olumlu sonuçlanmıştır. Bağlı ortaklığımız Kordsa Brasil S.A.'nın da yer almış olduğu bu davalar neticesinde, Kordsa Brasil S.A.'nın önümüzdeki 18 ay içinde, ödemiş olduğu 10.257.053 Amerikan Doları'nı iade alması beklenmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953600
BIST
18:051.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,27
|Açılış
|: 1.383
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.393
En Düşük
1.380
18:058,4445
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0111
|Açılış
|: 8,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4930
|
8,4894
En Düşük
8,3933
18:0510,0553
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0133
|Açılış
|: 9,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,0970
En Düşük
9,9678
18:05491,08
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -6,12
|Açılış
|: 491,35
|
|Önceki Kapanış
|: 497,19
|
498,90
En Düşük
490,25
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CEMAS
|1,32
|88.288.744
|% 10,00
|
|DOBUR
|14,08
|3.163.760
|% 10,00
|
|KTSKR
|22,02
|46.845.159
|% 9,99
|
|SELVA
|8,17
|15.604.013
|% 9,96
|
|ADESE
|1,24
|11.132.546
|% 9,73
|
|MEGAP
|6,66
|159.473.776
|% -10,00
|
|MEGAP
|6,66
|159.473.776
|% -10,00
|
|METUR
|6,82
|98.188.437
|% -9,91
|
|HURGZ
|1,67
|29.064.454
|% -9,73
|
|YAYLA
|4,05
|137.471.802
|% -6,68
|
|GARAN
|8,52
|1.538.909.221
|% 2,16
|
|KARSN
|4,57
|814.136.571
|% 8,81
|
|KRDMD
|7,85
|742.757.798
|% 1,03
|
|YKBNK
|2,39
|664.346.660
|% 3,46
|
|EREGL
|20,00
|651.950.508
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,39
|664.346.660
|% 3,46
|
|KARSN
|4,57
|814.136.571
|% 8,81
|
|GARAN
|8,52
|1.538.909.221
|% 2,16
|
|KRDMD
|7,85
|742.757.798
|% 1,03
|
|EKGYO
|1,82
|148.759.026
|% -1,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4432
|8,4445
|% -0,13
|
|Euro
|10,0201
|10,0553
|% -0,13
|
|Sterlin
|11,6725
|11,7310
|% -0,87
|
|Frank
|9,2634
|9,3192
|% -0,36
|
|Riyal
|2,2382
|2,2495
|% -0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|-14,24
|
|Altın Gr.
|491
|491
|-5,84
|
|Cumhuriyet
|3.276
|3.326
|-29,00
|
|Tam
|3.262
|3.344
|-28,10
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|-13,59
|
|Çeyrek
|791
|809
|-6,80
|
|Gümüş.Ons
|25,46
|25,50
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,89
|6,91
|-0,04
|
|B. Petrol
|75,11
|75,11
|0,01
|