***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27/08/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarIndokordsa operasyonlarımızda yaklaşık bir ay önce meydana gelen yangın sonrası kesintiye uğrayan Naylon 6.6 iplik üretim hattımız, müşterilerimize hizmetimizde hiçbir aksaklık olmadan, ekiplerimizin özverili çalışmaları neticesinde başarılı bir şekilde üretime başlamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964902BIST