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***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.09.2021 18:51



***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27/08/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Indokordsa operasyonlarımızda yaklaşık bir ay önce meydana gelen yangın sonrası kesintiye uğrayan Naylon 6.6 iplik üretim hattımız, müşterilerimize hizmetimizde hiçbir aksaklık olmadan, ekiplerimizin özverili çalışmaları neticesinde başarılı bir şekilde üretime başlamıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964902


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Tam 3.250 3.332 0,00  
Yarım 1.571 1.612 0,00  
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Gümüş Gr. 6,42 6,43 0,18  
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