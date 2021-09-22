***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.09.2021 18:51
***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27/08/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Indokordsa operasyonlarımızda yaklaşık bir ay önce meydana gelen yangın sonrası kesintiye uğrayan Naylon 6.6 iplik üretim hattımız, müşterilerimize hizmetimizde hiçbir aksaklık olmadan, ekiplerimizin özverili çalışmaları neticesinde başarılı bir şekilde üretime başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964902
BIST
18:051.407
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 21,85
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.407
En Düşük
1.385
18:058,6431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0159
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,6658
En Düşük
8,6023
18:0510,1493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0321
|Açılış
|: 10,1355
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1821
En Düşük
10,0882
18:05495,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 3,14
|Açılış
|: 495,39
|
|Önceki Kapanış
|: 492,25
|
496,39
En Düşük
491,39
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KIMMR
|3,85
|1.021.621
|% 10,00
|
|YEOTK
|60,50
|19.104.569
|% 10,00
|
|BERA
|10,47
|170.596.119
|% 9,98
|
|UNLU
|6,39
|130.441.516
|% 9,98
|
|FRIGO
|19,86
|29.252.291
|% 9,97
|
|NUGYO
|10,72
|88.742.510
|% -9,99
|
|AVGYO
|2,24
|72.506.826
|% -9,31
|
|BJKAS
|6,28
|203.399.326
|% -7,24
|
|EUKYO
|5,84
|2.111.426
|% -6,86
|
|ADESE
|1,15
|11.048.056
|% -5,74
|
|GARAN
|9,48
|1.296.027.753
|% 3,27
|
|THYAO
|13,19
|1.227.154.699
|% 1,07
|
|EREGL
|16,90
|862.670.100
|% 5,23
|
|KRDMD
|6,49
|763.286.956
|% 2,85
|
|TRILC
|12,95
|663.132.131
|% -3,65
|
|YKBNK
|2,44
|405.479.187
|% 2,52
|
|GARAN
|9,48
|1.296.027.753
|% 3,27
|
|KRDMD
|6,49
|763.286.956
|% 2,85
|
|THYAO
|13,19
|1.227.154.699
|% 1,07
|
|PETKM
|6,27
|495.192.961
|% 2,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6422
|8,6440
|% 0,19
|
|Euro
|10,1274
|10,1470
|% 0,29
|
|Sterlin
|11,7704
|11,8295
|% 0,17
|
|Frank
|9,3237
|9,3799
|% 0,22
|
|Riyal
|2,2949
|2,3064
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|10,17
|
|Altın Gr.
|496
|496
|3,57
|
|Cumhuriyet
|3.266
|3.315
|0,00
|
|Tam
|3.250
|3.332
|0,00
|
|Yarım
|1.571
|1.612
|0,00
|
|Çeyrek
|788
|806
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,06
|23,09
|0,59
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,18
|
|B. Petrol
|76,04
|76,04
|1,68
|