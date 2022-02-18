***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.02.2022 16:17
ma Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında
1. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden 23 Mart 2022 tarihinden geçerli olmak üzere istifa eden Mehmet SAMİ'nin istifasının kabulüne,
2. Şirket Esas Sözleşmesinin 14 üncü Maddesine uygun olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun olumsuz bir görüş bildirmemesi kaydıyla boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne 23 Mart 2022 tarihinden geçerli olmak üzere Şerife Ebru DOĞRUOL AYGİL'in atanmasına ve bu değişikliğin yapılacak ilk Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir.
EKİ: Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayının Adaylık beyanı, Bağımsızlık beyanı, Son 10 yıl içerisinde yürüttüğü görevleri ve ayrılma nedenleri ve özgeçmişi. Pdf.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002772
BIST
18:052.032
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 22,45
|Açılış
|: 2.025
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|Önceki Kapanış
|: 2.010
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2.032
En Düşük
2.004
18:0513,6629
En Yüksek
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|: 0,60%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
13,5136
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|Açılış
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834,56
En Düşük
821,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHAAS
|12,87
|9.037.670
|% 10,00
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|ISBTR
|66.622,70
|2.731.531
|% 10,00
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|ISATR
|456.348,20
|456.348
|% 10,00
|
|UZERB
|61,20
|1.894.813
|% 9,97
|
|MERIT
|33,78
|36.537.382
|% 9,96
|
|CEOEM
|17,01
|37.813.963
|% -10,00
|
|ERSU
|5,76
|7.879.007
|% -10,00
|
|PKENT
|576,80
|1.418.351
|% -9,99
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|MIPAZ
|5,53
|49.771.937
|% -9,93
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|DZGYO
|2,78
|51.691.350
|% -9,45
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|THYAO
|29,40
|3.900.371.841
|% 2,30
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|KRDMD
|11,74
|1.252.883.471
|% 2,00
|
|EREGL
|28,34
|828.730.044
|% 1,07
|
|GARAN
|11,84
|757.019.854
|% 0,34
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|SISE
|13,29
|750.715.389
|% 1,61
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|YKBNK
|4,03
|724.228.482
|% 1,00
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|ODAS
|1,36
|225.262.991
|% 5,43
|
|THYAO
|29,40
|3.900.371.841
|% 2,30
|
|KRDMD
|11,74
|1.252.883.471
|% 2,00
|
|EKGYO
|2,33
|185.509.374
|% 1,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6498
|13,6629
|% 0,60
|
|Euro
|15,4699
|15,4844
|% 0,18
|
|Sterlin
|18,5132
|18,6060
|% 0,40
|
|Frank
|14,7690
|14,8579
|% 0,46
|
|Riyal
|3,6286
|3,6468
|% 0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.896
|1.896
|-2,30
|
|Altın Gr.
|832
|832
|3,04
|
|Cumhuriyet
|5.525
|5.608
|28,00
|
|Tam
|5.496
|5.633
|26,82
|
|Yarım
|2.656
|2.725
|12,98
|
|Çeyrek
|1.332
|1.362
|6,49
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,99
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,51
|10,52
|0,11
|
|B. Petrol
|93,12
|93,12
|0,14
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