***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugün yaptığı toplantıda,1 Nisan 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere,Şirketimiz CEO'su (Chief Executive Officer - İcra Kurulu Başkanı) Genel Müdürü Sn. Ali ÇALIŞKAN'ın Sabancı Üniversitesi Genel Sekreterliği görevine atanması nedeniyle, Asya-Pasifik Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Özgür YILDIRIM'ın Genel Müdür olarak atanmasına,İbrahim Özgür YILDIRIM'dan boşalan göreve Asya-Pasifik Satış Direktörü Ömür MENTEŞ'in Genel Müdür Yardımcısı Vekili olarak atanmasına,1 Nisan 2022 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Mehmet YILDIZ'ın istifasının kabulüne ve Şirket Sözleşmesi'nin 14'ün maddesine uygun olarak yerine 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren görev almak üzere Ali Çalışkan'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına ve bu değişikliğin yapılacak ilk Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005815BIST