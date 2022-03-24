***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.03.2022 14:48
***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24 Mart 2022 tarih 2022/9 numaralı kararı ile Şirket Yönetim Kurulu'nun görev dağılımının aşağıdaki gibi olmasına karar verilmiştir:
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Cevdet ALEMDAR
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet YILDIZ
Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan EYİGÜN
Yönetim Kurulu Üyesi Nusret Orhun KÖSTEM
BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız Şerife Ebru DOĞRUOL AYGİL
Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız Güngör KAYMAK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012608
BIST
15:292.185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 2,20
|Açılış
|: 2.187
|
|Önceki Kapanış
|: 2.183
|
2.199
En Düşük
2.176
15:2914,8553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0265
|Açılış
|: 14,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8400
|
14,8712
En Düşük
14,7947
15:2916,3877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0427
|Açılış
|: 16,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,4120
En Düşük
16,2775
15:29930,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,17
|Açılış
|: 930,09
|
|Önceki Kapanış
|: 927,93
|
936,01
En Düşük
922,81
BIST En Aktif Hisseler15:28
|ULUSE
|70,45
|13.889.100
|% 9,99
|
|ENSRI
|18,63
|63.749.474
|% 9,98
|
|SEYKM
|7,05
|60.624.025
|% 9,98
|
|NIBAS
|10,83
|40.244.594
|% 9,95
|
|YYAPI
|1,15
|30.289.089
|% 9,52
|
|PKENT
|232,40
|8.487.480
|% -9,99
|
|DZGYO
|2,85
|44.265.147
|% -9,81
|
|ISYAT
|3,75
|67.642.959
|% -8,31
|
|EMNIS
|19,30
|247.259
|% -8,10
|
|KAPLM
|62,75
|16.378.627
|% -7,72
|
|KRDMD
|15,93
|2.615.561.429
|% 3,91
|
|THYAO
|28,10
|1.532.547.070
|% 0,00
|
|EREGL
|33,80
|1.342.551.658
|% 0,90
|
|GARAN
|12,06
|1.102.856.914
|% -0,90
|
|SISE
|14,24
|844.356.894
|% 0,64
|
|EKGYO
|2,28
|392.653.036
|% -2,56
|
|KRDMD
|15,93
|2.615.561.429
|% 3,91
|
|YKBNK
|3,95
|589.518.474
|% -1,74
|
|DOHOL
|3,25
|479.568.749
|% -1,81
|
|GARAN
|12,06
|1.102.856.914
|% -0,90
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8525
|14,8612
|% 0,22
|
|Euro
|16,3604
|16,3895
|% 0,27
|
|Sterlin
|19,5529
|19,6509
|% 0,06
|
|Frank
|15,8989
|15,9947
|% 0,09
|
|Riyal
|3,9500
|3,9698
|% 0,13
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.946
|2,34
|
|Altın Gr.
|935
|935
|7,28
|
|Cumhuriyet
|6.191
|6.285
|70,00
|
|Tam
|6.165
|6.319
|72,92
|
|Yarım
|2.980
|3.057
|35,28
|
|Çeyrek
|1.495
|1.528
|17,64
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,21
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,08
|12,10
|0,10
|
|B. Petrol
|121
|121
|-0,12
|
Seans Raporu
15:28
daha fazla
-
15:42XU100
Endeks 2, 185 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 07 üstünde . İşlem hacmi 20, 540.00 milyon TL de
-
15:41YYAPI
Yüzde 9.52 oranında artışla 1.15 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 554, 359 adet işlem
-
15:40SELGD
Yüzde 9.16 oranında artışla 4.29 lira fiyatla işlem gören hissede 893, 752 adet işlem
-
15:39ALKIM
Yüzde 4.15 oranında artışla 22.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 320, 331 adet işlem
-
15:38SEYKM
Yüzde 9.98 oranında artışla 7.05 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 834, 433 adet işlem