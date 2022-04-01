***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 1 Mart 2022 tarihli toplantısında 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanan Ali Çalışkan, Yönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısında alınan karar ile Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine seçilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015231BIST