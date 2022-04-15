***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.04.2022 19:52
***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bugünkü Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar ile %100 bağlı ortaklığımız olan Amerika'da mukim Kordsa Inc.'in 50 milyon Amerikan Doları (ellimilyon Amerikan Doları) tutarındaki sermaye artırımına katılım kararı alınmıştır. Sermaye artırımına, Şirketimiz hissedarlık oranı olan %100 oranında katılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021310
BIST
12:282.503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 8,14
|Açılış
|: 2.503
|
|Önceki Kapanış
|: 2.494
|
2.510
En Düşük
2.491
12:2814,6483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0160
|Açılış
|: 14,6330
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6155
|
14,6498
En Düşük
14,6093
12:2815,8198
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0066
|Açılış
|: 15,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,8549
En Düşük
15,7813
12:28938,89
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 9,71
|Açılış
|: 938,79
|
|Önceki Kapanış
|: 929,18
|
939,16
En Düşük
926,83
BIST En Aktif Hisseler12:28
|OYYAT
|59,50
|3.953.180
|% 9,98
|
|OYAYO
|6,99
|4.220.481
|% 9,91
|
|MEPET
|3,48
|19.881.033
|% 9,43
|
|YKSLN
|9,47
|49.445.461
|% 9,10
|
|KENT
|231,80
|343.528
|% 8,07
|
|MMCAS
|3,61
|105.488
|% -9,98
|
|KARYE
|16,23
|146.857.360
|% -6,02
|
|KAPLM
|56,10
|5.167.697
|% -4,75
|
|DIRIT
|3,04
|41.821
|% -4,70
|
|ISGYO
|12,63
|54.359.087
|% -4,32
|
|GARAN
|14,04
|1.581.774.100
|% 1,01
|
|THYAO
|37,80
|1.319.076.513
|% 0,16
|
|KOZAL
|173,40
|961.539.248
|% 2,18
|
|YKBNK
|5,19
|899.350.670
|% 0,00
|
|ASELS
|27,84
|881.614.830
|% 1,09
|
|TSKB
|1,96
|374.888.925
|% 4,26
|
|YKBNK
|5,19
|899.350.670
|% 0,00
|
|ODAS
|2,39
|331.595.422
|% 3,02
|
|SKBNK
|1,21
|138.418.362
|% 2,54
|
|GARAN
|14,04
|1.581.774.100
|% 1,01
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6427
|14,6483
|% 0,11
|
|Euro
|15,8090
|15,8198
|% -0,04
|
|Sterlin
|19,0099
|19,1052
|% -0,24
|
|Frank
|15,4588
|15,5519
|% 0,05
|
|Riyal
|3,8942
|3,9137
|% 0,10
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.993
|1.993
|18,56
|
|Altın Gr.
|939
|939
|9,61
|
|Cumhuriyet
|6.211
|6.304
|63,00
|
|Tam
|6.184
|6.338
|66,16
|
|Yarım
|2.989
|3.066
|32,00
|
|Çeyrek
|1.499
|1.533
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,94
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|12,20
|12,21
|0,12
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,54
|