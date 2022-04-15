***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bugünkü Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar ile %100 bağlı ortaklığımız olan Amerika'da mukim Kordsa Inc.'in 50 milyon Amerikan Doları (ellimilyon Amerikan Doları) tutarındaki sermaye artırımına katılım kararı alınmıştır. Sermaye artırımına, Şirketimiz hissedarlık oranı olan %100 oranında katılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021310BIST