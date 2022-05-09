***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bugünkü Yönetim Kurulu toplantısındaŞirketimizin faaliyet gelir/giderlerin, finansal varlık/borçların önemli bir ağırlığının Amerikan Doları (USD) bazlı kalemlerden oluşması nedeniyle fonksiyonel para biriminde USD bazlı raporlamaya geçiş için koşulların tamamlanmış ve bağımsız denetim şirketince durumun teyit edilmiş olduğu dikkate alınarak, 01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere USD bazlı raporlama yapılmasına, fonksiyonel para birimi değişikliğinin, önceki dönemlere ilişkin finansal tablolar üzerinde herhangi bir etkisi bulunmayacağına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027927BIST