***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bugünkü Yönetim Kurulu toplantısındaMüşterilerimizin bulundukları ülke ve segmentlerdeki büyüme hızlarına ayak uydurmak ve pazardaki güçlü konumumuzu pekiştirmek adına Kordsa Türkiye İzmit tesislerinde HMLS Polyester iplik yatırımı yapılmasına karar verilmiştir. 2024 yılının üçüncü çeyreğinde devreye alınması öngörülen ve toplam 9,8 milyon USD olarak gerçekleşmesi beklenen yatırım, Kordsa Türkiye operasyonlarına 7.000 tonluk ilave HMLS polyester iplik kapasitesi sağlayacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030000BIST