***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar21 Nisan 2022 tarihinde kamuya açıklandığı üzere, 20 Nisan 2022 tarihinde Microtex Composites S.r.l.'nin sermayesinin %60'ını temsil eden payların tamamının Şirketimizin bağlı ortaklığı Kordsa Inc tarafından 24.600.000 Avro bedelle alınması amacıyla sözleşme imzalanmış ve kapanış süreci başlatılmıştır. 2022 yılının 2.çeyreğinde tamamlanması beklenen Avrupa Doğrudan Yatırımlar onay sürecinin 2022 yılı 3.çeyrekte tamamlanması ve satınalmanın sonuçlandırılması öngörülmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040853BIST