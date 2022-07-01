***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.07.2022 18:53
***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
21 Nisan 2022 tarihinde kamuya açıklandığı üzere, 20 Nisan 2022 tarihinde Microtex Composites S.r.l.'nin sermayesinin %60'ını temsil eden payların tamamının Şirketimizin bağlı ortaklığı Kordsa Inc tarafından 24.600.000 Avro bedelle alınması amacıyla sözleşme imzalanmış ve kapanış süreci başlatılmıştır. 2022 yılının 2.çeyreğinde tamamlanması beklenen Avrupa Doğrudan Yatırımlar onay sürecinin 2022 yılı 3.çeyrekte tamamlanması ve satınalmanın sonuçlandırılması öngörülmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040853
BIST
18:052.444
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 38,41
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.453
En Düşük
2.400
18:0516,7643
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0659
|Açılış
|: 16,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7050
|
16,7867
En Düşük
16,6705
18:0517,4810
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0464
|Açılış
|: 17,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4150
|
17,5449
En Düşük
17,3765
18:05972,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,68
|Açılış
|: 972,61
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
975,35
En Düşük
961,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISSEN
|28,16
|60.751.758
|% 10,00
|
|KOZAL
|187,00
|1.359.912.475
|% 10,00
|
|GESAN
|46,22
|282.120.104
|% 10,00
|
|ECZYT
|62,85
|116.523.093
|% 9,97
|
|ULUUN
|22,74
|66.036.559
|% 9,96
|
|RTALB
|6,80
|134.500.206
|% -8,85
|
|GLRYH
|3,18
|42.317.670
|% -6,74
|
|BALAT
|12,50
|1.111.945
|% -5,59
|
|BEYAZ
|8,77
|35.995.393
|% -5,09
|
|DAGHL
|26,56
|2.002.018
|% -4,73
|
|THYAO
|49,30
|5.499.428.389
|% 5,34
|
|SISE
|21,34
|1.959.867.601
|% -0,74
|
|KOZAL
|187,00
|1.359.912.475
|% 10,00
|
|EREGL
|27,06
|1.278.032.511
|% -0,29
|
|KOZAA
|27,86
|1.129.368.069
|% 7,90
|
|EKGYO
|2,81
|745.309.173
|% 6,44
|
|YKBNK
|4,41
|638.573.517
|% 1,85
|
|ODAS
|2,89
|380.588.077
|% 0,00
|
|THYAO
|49,30
|5.499.428.389
|% 5,34
|
|ISCTR
|4,50
|508.156.770
|% 2,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7525
|16,7643
|% 0,39
|
|Euro
|17,3919
|17,4810
|% -0,26
|
|Sterlin
|20,1175
|20,2184
|% -0,74
|
|Frank
|17,3373
|17,4417
|% -0,41
|
|Riyal
|4,4498
|4,4722
|% 0,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|-5,58
|
|Altın Gr.
|973
|973
|3,03
|
|Cumhuriyet
|6.473
|6.571
|-20,00
|
|Tam
|6.486
|6.592
|2,00
|
|Yarım
|3.175
|3.223
|1,00
|
|Çeyrek
|1.590
|1.611
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,78
|19,81
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,69
|-0,21
|
|B. Petrol
|111
|111
|2,17
|