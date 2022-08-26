***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.08.2022 18:20
***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda görüşüldüğü üzere, Kordsa Türkiye İzmit Fabrikası'nda
1. Yüksek performans lastiklerinde kullanılan tekkorda olan global talebin artmasına cevap verebilmek üzere 7 milyon Amerika Doları tutarında tekkord üretim hattı yatırımı yapılmasına
2. İnşaat güçlendirme sektöründeki büyüme stratejilerimize paralel olarak, yurtiçi büyümeyi devam ettirmek ve ihracat pazarlarımızdaki fırsatları değerlendirebilmek amacıyla 5 milyon Amerikan Doları tutarında mevcut hatta ilave hat olarak Polipropilen Monofilament Fiber Donatı (Kratos PP) üretim hattı yatırımı yapılmasına karar verilmiştir.
Kordsa Türkiye'nin İzmit tesislerinde yapılacak bu yatırımların 2024 yılının ilk çeyreğinde devreye alınması planlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058661
BIST
18:053.146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 9,33
|Açılış
|: 3.149
|
|Önceki Kapanış
|: 3.137
|
3.188
En Düşük
3.105
18:0518,1696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0063
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,2115
En Düşük
18,0479
18:0518,1030
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0326
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1500
|
18,3571
En Düşük
18,0901
18:051.015,85
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -11,52
|Açılış
|: 1.015,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,37
|
1.029,31
En Düşük
1.012,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKBN
|6,05
|943.113.321
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,42
|837.589
|% 10,00
|
|PRZMA
|4,29
|7.561.375
|% 10,00
|
|PETKM
|13,10
|3.328.563.207
|% 9,99
|
|DYOBY
|16,95
|86.625.835
|% 9,99
|
|PAMEL
|145,00
|52.021.727
|% -9,99
|
|SANFM
|14,72
|71.974.802
|% -9,97
|
|SILVR
|28,36
|5.110.523
|% -9,97
|
|MTRKS
|72,35
|89.148.324
|% -9,96
|
|DMSAS
|8,62
|12.525.566
|% -9,93
|
|AKBNK
|11,98
|8.634.062.582
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,00
|7.900.095.674
|% 6,71
|
|ISCTR
|7,73
|7.444.890.284
|% -1,40
|
|THYAO
|69,70
|6.573.729.990
|% -0,85
|
|GARAN
|25,00
|5.807.284.680
|% -2,95
|
|YKBNK
|7,00
|7.900.095.674
|% 6,71
|
|EKGYO
|3,96
|4.439.385.768
|% 3,13
|
|ISCTR
|7,73
|7.444.890.284
|% -1,40
|
|AKBNK
|11,98
|8.634.062.582
|% 0,00
|
|ALBRK
|2,59
|951.512.316
|% 1,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1595
|18,1696
|% 0,03
|
|Euro
|18,0911
|18,1030
|% -0,18
|
|Sterlin
|21,2686
|21,3753
|% -0,78
|
|Frank
|18,7439
|18,8569
|% -0,21
|
|Riyal
|4,8218
|4,8460
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|-20,63
|
|Altın Gr.
|1.015
|1.016
|-11,70
|
|Cumhuriyet
|6.791
|6.894
|-29,00
|
|Tam
|6.787
|6.873
|-58,00
|
|Yarım
|3.307
|3.360
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.659
|1.680
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,88
|18,92
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,05
|-0,20
|
|B. Petrol
|101
|101
|1,51
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GOLTS
Yüzde -4.59 oranında düşüşle 72.80 lira fiyatla işlem gören hissede 739, 728 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, ISCTR, GARAN
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 31 artarak (% 0.33 ) 2, 796
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HKTM, PRZMA, BRMEN, DOGUB, VAKBN, DYOBY, COSMO, PETKM
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SANFM, DMSAS, KLNMA, SILVR, PAMEL