***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda görüşüldüğü üzere, Kordsa Türkiye İzmit Fabrikası'nda1. Yüksek performans lastiklerinde kullanılan tekkorda olan global talebin artmasına cevap verebilmek üzere 7 milyon Amerika Doları tutarında tekkord üretim hattı yatırımı yapılmasına2. İnşaat güçlendirme sektöründeki büyüme stratejilerimize paralel olarak, yurtiçi büyümeyi devam ettirmek ve ihracat pazarlarımızdaki fırsatları değerlendirebilmek amacıyla 5 milyon Amerikan Doları tutarında mevcut hatta ilave hat olarak Polipropilen Monofilament Fiber Donatı (Kratos PP) üretim hattı yatırımı yapılmasına karar verilmiştir.Kordsa Türkiye'nin İzmit tesislerinde yapılacak bu yatırımların 2024 yılının ilk çeyreğinde devreye alınması planlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058661BIST