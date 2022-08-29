***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısındaLastik üreticilerinin artan taleplerini bölgesel olarak karşılamak amacıyla Kuzey Amerika'daki tesislerinde kord bezi terbiye kapasitesini artırma kararı alınmıştır. 20 milyon Amerikan Doları değerinde yatırımla yürütülecek ek hat projesinin 2024 yılında faaliyet geçmesi planlanmaktadır. Şirketin kord bezi üretim kapasitesi, yeni yatırımla birlikte yılda 19 kilo ton artırılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058956BIST