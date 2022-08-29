***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.08.2022 18:48
***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında
Lastik üreticilerinin artan taleplerini bölgesel olarak karşılamak amacıyla Kuzey Amerika'daki tesislerinde kord bezi terbiye kapasitesini artırma kararı alınmıştır. 20 milyon Amerikan Doları değerinde yatırımla yürütülecek ek hat projesinin 2024 yılında faaliyet geçmesi planlanmaktadır. Şirketin kord bezi üretim kapasitesi, yeni yatırımla birlikte yılda 19 kilo ton artırılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058956
BIST
18:053.165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 18,86
|Açılış
|: 3.145
|
|Önceki Kapanış
|: 3.146
|
3.174
En Düşük
3.111
18:0518,1869
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0065
|Açılış
|: 18,2230
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2250
|
18,2071
En Düşük
18,1575
18:0518,2350
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0560
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2500
|
18,2810
En Düşük
18,0966
18:051.007,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -8,13
|Açılış
|: 1.007,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,84
|
1.018,19
En Düşük
1.006,48
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|47,04
|5.424.613
|% 0,00
|
|ADEL
|33,54
|42.059.080
|% 0,00
|
|ADESE
|1,04
|200.666.146
|% 0,00
|
|AEFES
|41,50
|180.230.302
|% 0,00
|
|AGESA
|23,30
|24.732.178
|% 0,00
|
|ACSEL
|47,04
|5.424.613
|% 0,00
|
|ADEL
|33,54
|42.059.080
|% 0,00
|
|ADESE
|1,04
|200.666.146
|% 0,00
|
|AEFES
|41,50
|180.230.302
|% 0,00
|
|AGESA
|23,30
|24.732.178
|% 0,00
|
|THYAO
|70,45
|6.083.455.503
|% 0,00
|
|PETKM
|13,45
|6.013.954.989
|% 0,00
|
|YKBNK
|6,86
|3.918.253.915
|% 0,00
|
|HALKB
|7,84
|3.635.932.262
|% 0,00
|
|GARAN
|24,22
|3.503.552.993
|% 0,00
|
|YKBNK
|6,86
|3.918.253.915
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,03
|2.106.207.830
|% 0,00
|
|HALKB
|7,84
|3.635.932.262
|% 0,00
|
|PETKM
|13,45
|6.013.954.989
|% 0,00
|
|ISCTR
|7,96
|3.250.901.328
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1754
|18,1869
|% -0,04
|
|Euro
|18,2204
|18,2350
|% 0,31
|
|Sterlin
|21,1135
|21,2194
|% -0,51
|
|Frank
|18,5850
|18,6969
|% -0,62
|
|Riyal
|4,8253
|4,8495
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.725
|-12,95
|
|Altın Gr.
|1.008
|1.008
|-8,08
|
|Cumhuriyet
|6.761
|6.863
|-37,00
|
|Tam
|6.761
|6.829
|-41,00
|
|Yarım
|3.294
|3.339
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.669
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,42
|18,44
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|10,76
|10,77
|-0,22
|
|B. Petrol
|97,21
|97,21
|-5,72
|