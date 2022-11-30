***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketlerimizin Kuzey Amerika yapılanmasında sinerji sağlamak ve operasyonel mükemmellik girişimlerine destek olmak amacıyla, Şirketimizin bağlı ortaklıklarından Kordsa Inc'in %100 bağlı ortaklıkları konumunda bulunan Axiom Materials Inc ile Advanced Honeycomb Technologies Corp. şirketlerinin 30 Kasım 2022 tarihi itibariyle Axiom Materials Inc bünyesinde devir yoluyla birleşmesine ilişkin yasal izinlerin alınmasına ilişkin süreç başlatılmıştır. Sinerjinin oluşturacağı operasyonel mükemmellik etkilerinin haricinde, söz konusu birleşme işleminin, Şirketimizin konsolide finansal tablolarına etkisi bulunmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083284BIST