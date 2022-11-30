***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.11.2022 20:10
***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketlerimizin Kuzey Amerika yapılanmasında sinerji sağlamak ve operasyonel mükemmellik girişimlerine destek olmak amacıyla, Şirketimizin bağlı ortaklıklarından Kordsa Inc'in %100 bağlı ortaklıkları konumunda bulunan Axiom Materials Inc ile Advanced Honeycomb Technologies Corp. şirketlerinin 30 Kasım 2022 tarihi itibariyle Axiom Materials Inc bünyesinde devir yoluyla birleşmesine ilişkin yasal izinlerin alınmasına ilişkin süreç başlatılmıştır. Sinerjinin oluşturacağı operasyonel mükemmellik etkilerinin haricinde, söz konusu birleşme işleminin, Şirketimizin konsolide finansal tablolarına etkisi bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083284
BIST
17:594.978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 15,16
|Açılış
|: 4.926
|
|Önceki Kapanış
|: 4.962
|
4.989
En Düşük
4.923
17:5918,6336
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0044
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,6691
En Düşük
18,5832
17:5919,2212
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0255
|Açılış
|: 19,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2800
|
19,3726
En Düşük
19,1323
17:591.049,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,70
|Açılış
|: 1.049,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.047,79
|
1.057,23
En Düşük
1.046,24
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ATEKS
|86,35
|25.968.490
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,81
|79.046.993
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,81
|79.046.993
|% 10,00
|
|KONYA
|3.272,50
|367.827.495
|% 10,00
|
|ALCTL
|98,45
|235.359.426
|% 10,00
|
|SMRTG
|108,00
|263.610.454
|% -10,00
|
|SMART
|12,50
|153.607.610
|% -9,94
|
|MSGYO
|7,07
|89.940.169
|% -8,77
|
|SEGYO
|2,92
|184.628.339
|% -7,89
|
|YEOTK
|83,55
|125.350.086
|% -7,53
|
|YKBNK
|12,05
|8.690.125.727
|% 1,52
|
|THYAO
|120,00
|6.812.385.062
|% -0,41
|
|EREGL
|42,66
|6.326.664.645
|% 1,91
|
|ASELS
|48,52
|5.673.166.446
|% 3,76
|
|SASA
|129,70
|5.387.233.684
|% -7,22
|
|YKBNK
|12,05
|8.690.125.727
|% 1,52
|
|EKGYO
|6,89
|3.503.535.482
|% -1,43
|
|ISCTR
|10,36
|3.691.292.617
|% 0,68
|
|KRDMD
|14,73
|4.472.989.912
|% 0,07
|
|DOHOL
|8,41
|2.128.577.327
|% 8,81
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6252
|18,6302
|% -0,04
|
|Euro
|19,2052
|19,2179
|% -0,15
|
|Sterlin
|22,1844
|22,2957
|% -0,06
|
|Frank
|19,5430
|19,6607
|% 0,44
|
|Riyal
|4,9398
|4,9646
|% -0,07
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.753
|4,64
|
|Altın Gr.
|1.049
|1.050
|1,84
|
|Cumhuriyet
|7.007
|7.113
|14,00
|
|Tam
|7.013
|7.086
|19,00
|
|Yarım
|3.401
|3.464
|9,00
|
|Çeyrek
|1.706
|1.732
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,63
|21,67
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|12,95
|12,97
|0,23
|
|B. Petrol
|86,54
|86,54
|2,29
|