***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.12.2022 19:06
***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bağlı ortaklığı PT Indo Kordsa Tbk'nın bugün gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısı'nda operasyonel mükemmeliyet çalışmalarını desteklemek amacıyla, Şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı olan PT Indo Kordsa Polyester'in, Şirketimizin bağlı ortaklığı olan PT Indo Kordsa tarafından devralınması suretiyle birleşme işleminin gerçekleştirilmesi kararı alınmış ve karara ilişkin yasal izin süreci başlatılmıştır. Sinerjinin oluşturacağı operasyonel mükemmellik etkilerinin haricinde söz konusu birleşme işleminin, Şirketimizin konsolide finansal tablolarına etkisi bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088534
BIST
18:055.392
En Yüksek
|Değişim
|: 3,41%
|| 177,62
|Açılış
|: 5.271
|
|Önceki Kapanış
|: 5.214
|
5.404
En Düşük
5.268
18:0518,6477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0043
|Açılış
|: 18,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7550
|
18,6685
En Düşük
18,6001
18:0519,8331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0677
|Açılış
|: 19,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8550
|
19,8894
En Düşük
19,7129
18:051.072,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,21
|Açılış
|: 1.072,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.074,86
|
1.078,70
En Düşük
1.069,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UMPAS
|5,17
|3.275.299
|% 300,78
|
|TSKB
|5,50
|1.789.052.872
|% 10,00
|
|SKBNK
|3,52
|1.191.734.555
|% 10,00
|
|OTTO
|80,30
|2.155.419
|% 10,00
|
|PLTUR
|13,32
|2.986.424
|% 9,99
|
|PAMEL
|243,00
|23.448.042
|% -10,00
|
|EUREN
|12,90
|1.113.075.988
|% -9,98
|
|IDGYO
|3,97
|7.655.804
|% -9,98
|
|OZSUB
|23,50
|59.614.591
|% -9,96
|
|VKING
|18,80
|2.642.472
|% -9,96
|
|YKBNK
|12,87
|14.560.636.864
|% 9,53
|
|PETKM
|19,87
|9.333.656.490
|% 3,60
|
|ISCTR
|13,67
|7.362.909.847
|% 9,98
|
|THYAO
|143,30
|7.226.233.080
|% 2,87
|
|AKBNK
|20,50
|6.323.324.818
|% 9,92
|
|YKBNK
|12,87
|14.560.636.864
|% 9,53
|
|EKGYO
|8,28
|5.364.566.340
|% 0,73
|
|ISCTR
|13,67
|7.362.909.847
|% 9,98
|
|PETKM
|19,87
|9.333.656.490
|% 3,60
|
|ALBRK
|3,83
|1.559.808.367
|% 9,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6446
|18,6477
|% -0,02
|
|Euro
|19,8102
|19,8331
|% 0,34
|
|Sterlin
|22,6397
|22,7533
|% 0,11
|
|Frank
|19,9644
|20,0846
|% 0,36
|
|Riyal
|4,9432
|4,9680
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.790
|-2,86
|
|Altın Gr.
|1.073
|1.073
|-2,03
|
|Cumhuriyet
|7.214
|7.323
|-2,00
|
|Tam
|7.238
|7.298
|40,00
|
|Yarım
|3.505
|3.568
|20,00
|
|Çeyrek
|1.758
|1.783
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,06
|23,09
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|13,82
|13,84
|-0,09
|
|B. Petrol
|80,47
|80,47
|1,43
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GSRAY
Yüzde 6.72 oranında artışla 9.05 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 790, 403 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 5, 394 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 46 üstünde . İşlem hacmi 128, 067.00 milyon TL de
-
17:56GEDIK
Yüzde 8.15 oranında artışla 8.49 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 421, 441 adet işlem
-
17:55SANEL
Yüzde 9.95 oranında artışla 16.14 lira fiyatla işlem gören hissede 470, 150 adet işlem
-
17:54PEGYO
Yüzde 9.70 oranında artışla 5.20 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 781, 765 adet işlem