***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bağlı ortaklığı PT Indo Kordsa Tbk'nın bugün gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısı'nda operasyonel mükemmeliyet çalışmalarını desteklemek amacıyla, Şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı olan PT Indo Kordsa Polyester'in, Şirketimizin bağlı ortaklığı olan PT Indo Kordsa tarafından devralınması suretiyle birleşme işleminin gerçekleştirilmesi kararı alınmış ve karara ilişkin yasal izin süreci başlatılmıştır. Sinerjinin oluşturacağı operasyonel mükemmellik etkilerinin haricinde söz konusu birleşme işleminin, Şirketimizin konsolide finansal tablolarına etkisi bulunmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088534BIST