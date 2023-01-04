***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.12.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı olan PT Indo Kordsa Polyester'in, Şirketimizin bağlı ortaklığı olan PT Indo Kordsa tarafından devralınması suretiyle birleşme işlemi ile ilgili yasal izinlerin alınmasının ardından tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093386BIST