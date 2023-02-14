***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.02.2023 17:36
***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bugünkü Yönetim Kurulu Toplantısı'nda,
Genel Müdür Yardımcısı, Kompozit Kuzey Amerika görevini yapmakta olan Murat Oğuz ARCAN'ın 14.02.2023 tarihi itibariyla dolaylı bağlı ortaklığımız Textile Products Inc.'e Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına
Genel Müdür Yardımcısı, Teknoloji pozisyonunda görev yapmakta olan Deniz KORKMAZ'ın 14.02.2023 tarihi itibariyla Genel Müdür Yardımcısı, Kompozit Kuzey Amerika pozisyonuna atanmasına,
Deniz KORKMAZ'dan boşalan Genel Müdür Yardımcısı, Teknoloji pozisyonuna Axiom Materials Inc. şirketinde Üretim ve Operasyonellikten sorumlu Grup Müdürü pozisyonunda görev yapmakta olan Muhammet Hüseyin ATEŞ'in atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113149
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0087
|Açılış
|: 19,0820
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1050
|
18,8734
En Düşük
18,8028
10:4220,2351
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0328
|Açılış
|: 20,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
20,3678
En Düşük
20,1530
10:421.124,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,94
|Açılış
|: 1.124,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123,47
|
1.133,73
En Düşük
1.116,63
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8365
|18,8405
|% 0,01
|
|Euro
|20,2390
|20,2424
|% 0,20
|
|Sterlin
|22,8831
|22,9979
|% 0,37
|
|Frank
|20,3782
|20,5010
|% -0,17
|
|Riyal
|5,0075
|5,0326
|% 0,02
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.855
|0,07
|
|Altın Gr.
|1.121
|1.121
|-2,07
|
|Cumhuriyet
|7.633
|7.748
|42,00
|
|Tam
|7.617
|7.695
|15,00
|
|Yarım
|3.721
|3.765
|7,00
|
|Çeyrek
|1.861
|1.883
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,87
|21,90
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|13,23
|13,25
|-0,07
|
|B. Petrol
|85,55
|85,55
|-1,06
|