***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bugünkü Yönetim Kurulu Toplantısı'nda,Genel Müdür Yardımcısı, Kompozit Kuzey Amerika görevini yapmakta olan Murat Oğuz ARCAN'ın 14.02.2023 tarihi itibariyla dolaylı bağlı ortaklığımız Textile Products Inc.'e Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasınaGenel Müdür Yardımcısı, Teknoloji pozisyonunda görev yapmakta olan Deniz KORKMAZ'ın 14.02.2023 tarihi itibariyla Genel Müdür Yardımcısı, Kompozit Kuzey Amerika pozisyonuna atanmasına,Deniz KORKMAZ'dan boşalan Genel Müdür Yardımcısı, Teknoloji pozisyonuna Axiom Materials Inc. şirketinde Üretim ve Operasyonellikten sorumlu Grup Müdürü pozisyonunda görev yapmakta olan Muhammet Hüseyin ATEŞ'in atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113149BIST