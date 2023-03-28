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***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.03.2023 12:20
***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28 Mart 2023 tarih 2023/10 numaralı kararı ile Şirket Yönetim Kurulu'nun görev dağılımının aşağıdaki gibi olmasına karar verilmiştir.
YÖNETİM  KURULU  ÜYELERİ
Yönetim Kurulu Başkanı - Ahmed Cevdet ALEMDAR 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Ali ÇALIŞKAN
Yönetim Kurulu Üyesi - Yeşim ÖZLALE ÖNEN
Yönetim Kurulu Üyesi - Nusret Orhun KÖSTEM
BAĞIMSIZ YÖNETİM  KURULU  ÜYELERİ
Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız - Şerife Ebru DOĞRUOL AYGİL
                Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız - Güngör KAYMAK





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128450


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Yarım 3.986 4.022 -11,00  
Çeyrek 1.993 2.011 -5,00  
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