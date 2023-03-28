***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28 Mart 2023 tarih 2023/10 numaralı kararı ile Şirket Yönetim Kurulu'nun görev dağılımının aşağıdaki gibi olmasına karar verilmiştir.YÖNETİM KURULU ÜYELERİYönetim Kurulu Başkanı - Ahmed Cevdet ALEMDARYönetim Kurulu Başkan Vekili - Ali ÇALIŞKANYönetim Kurulu Üyesi - Yeşim ÖZLALE ÖNENYönetim Kurulu Üyesi - Nusret Orhun KÖSTEMBAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİYönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız - Şerife Ebru DOĞRUOL AYGİLYönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız - Güngör KAYMAKhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128450BIST