***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.05.2016, 13.05.2019 , 25.11.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu'nun kararı ile,İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 36844-5 sicil sayısında kayıtlı Kordsa Teknik Tekstil Anonim Şirketi Teknopark Şubesi unvanlı şubemizde1. Şube Müdürü Deniz KORKMAZ'ın temsil ve ilzam yetkisinin iptal edilmesine,2. Aksi karar alınıncaya kadar görev yapmak üzere Şube Müdürlüğü görevlerine Muhammet Hüseyin ATEŞ ile Eray KARADUMAN'ın atanmalarına,3. Şube Müdürü Muhammet Hüseyin ATEŞ ile Şube Müdürü Eray KARADUMAN'ın şubeyi müştereken temsil ve ilzam etmelerine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214076BIST