***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.11.2023 18:29
***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.05.2016, 13.05.2019 , 25.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun kararı ile,
İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 36844-5 sicil sayısında kayıtlı Kordsa Teknik Tekstil Anonim Şirketi Teknopark Şubesi unvanlı şubemizde
1. Şube Müdürü Deniz KORKMAZ'ın temsil ve ilzam yetkisinin iptal edilmesine,
2. Aksi karar alınıncaya kadar görev yapmak üzere Şube Müdürlüğü görevlerine Muhammet Hüseyin ATEŞ ile Eray KARADUMAN'ın atanmalarına,
3. Şube Müdürü Muhammet Hüseyin ATEŞ ile Şube Müdürü Eray KARADUMAN'ın şubeyi müştereken temsil ve ilzam etmelerine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214076
BIST