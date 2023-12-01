***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.12.2023 17:00
***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bugünkü Yönetim Kurulu toplantısında
Yeni iş alanlarına odaklanarak geniş ölçekli büyüme stratejisi kapsamında, İş Geliştirme ve Entegrasyon birimleri birbirinden ayrılarak, Genel Müdür Yardımcısı, İş Geliştirme pozisyonuna Boudewijn De Loose'nin 01.12.2023 tarihi itibariyle atanmasına
Boudewijn De Loose'nin Şirketimize katılımının ardından Genel Müdür Yardımcısı İş Geliştirme ve Entegrasyon pozisyonunda görev yapmakta olan Mehmet İlker Çalışkan'ın 01.12.2023 tarihi itibariyle Genel Müdür Yardımcısı, Dijitalleşme ve Entegrasyon pozisyonuna atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221617
BIST
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17:588.026
En Düşük
|Değişim
|: 0,98%
|| 77,67
|Açılış
|: 8.071
|
|Önceki Kapanış
|: 7.949
|
7.957
En Yüksek
8.090
17:5828,9128
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0396
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8200
|
28,9641
En Düşük
28,7673
17:5831,3610
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,1310
|Açılış
|: 31,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4000
|
31,6026
En Düşük
31,3297
17:581.903,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 13,90
|Açılış
|: 1.903,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.889,60
|
1.909,18
En Düşük
1.885,34
BIST En Aktif Hisseler17:58
|EUKYO
|15,07
|18.472.281
|% 10,00
|
|BALAT
|28,60
|3.551.536
|% 10,00
|
|BURCE
|168,30
|260.399.010
|% 10,00
|
|PAPIL
|46,86
|254.349.666
|% 10,00
|
|KLNMA
|40,70
|3.551.304
|% 10,00
|
|KNFRT
|22,68
|48.260.558
|% -10,00
|
|AVGYO
|9,82
|45.002.362
|% -9,99
|
|TERA
|39,82
|50.307.998
|% -9,99
|
|MRSHL
|2.050,00
|48.870.673
|% -9,97
|
|HURGZ
|4,68
|182.227.749
|% -9,83
|
|THYAO
|260,75
|11.837.639.832
|% 3,88
|
|BINHO
|287,25
|5.147.570.834
|% -2,38
|
|YKBNK
|19,82
|4.074.762.908
|% 3,23
|
|SASA
|52,30
|4.036.911.255
|% 4,85
|
|ISCTR
|22,06
|3.727.954.313
|% 2,89
|
|YKBNK
|19,82
|4.074.762.908
|% 3,23
|
|ISCTR
|22,06
|3.727.954.313
|% 2,89
|
|EKGYO
|7,35
|975.722.562
|% -0,27
|
|AKBNK
|34,86
|3.602.318.894
|% 3,63
|
|MOBTL
|4,44
|418.683.639
|% 4,96
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9046
|28,9111
|% 0,13
|
|Euro
|31,3419
|31,3582
|% -0,42
|
|Sterlin
|36,4178
|36,6004
|% 0,21
|
|Frank
|32,9667
|33,1653
|% 0,41
|
|Riyal
|7,6848
|7,7233
|% 0,15
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,22
|25,26
|% 0,66
|
|Platin
|923,66
|926,40
|% 0,66
|
|Paladyum
|994,49
|996,59
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,94
|80,94
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.048,09
|2.048,41
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:58
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 48 artarak (% 0.41 ) 7, 033
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : QNBFL, KLNMA, PAPIL, SAMAT, BALAT, BURCE, AZTEK, BURVA, SMART, EKOS
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KNFRT, AVGYO, DAPGM, HURGZ
-
17:59
BALAT, IHLGM, YGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
AVHOL, ISFIN, EMNIS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında