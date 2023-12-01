***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bugünkü Yönetim Kurulu toplantısındaYeni iş alanlarına odaklanarak geniş ölçekli büyüme stratejisi kapsamında, İş Geliştirme ve Entegrasyon birimleri birbirinden ayrılarak, Genel Müdür Yardımcısı, İş Geliştirme pozisyonuna Boudewijn De Loose'nin 01.12.2023 tarihi itibariyle atanmasınaBoudewijn De Loose'nin Şirketimize katılımının ardından Genel Müdür Yardımcısı İş Geliştirme ve Entegrasyon pozisyonunda görev yapmakta olan Mehmet İlker Çalışkan'ın 01.12.2023 tarihi itibariyle Genel Müdür Yardımcısı, Dijitalleşme ve Entegrasyon pozisyonuna atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221617BIST