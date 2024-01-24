***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bugün gerçekleştirilen Yönetim Kurulu ToplantısındaKurumsal Yönetim Komitesince Yönetim Kurulumuza sunulan 24 Ocak 2024 tarihli ve 2024/1 sayılı tavsiye karar doğrultusunda, Şirketimizin 2023 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 3 (Üç) yıl süreyle görev yapmak üzere Şerife Ebru DOĞRUOL AYGİL ve Güngör KAYMAK'ın aday gösterilmelerine karar verilmiştir.EKİ: Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları, Son On Yıl İçerisinde Yürüttükleri Görevleri ve Özgeçmişleri. Pdf.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242605BIST