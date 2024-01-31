***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.01.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar24 Ocak 2024 tarihli Yönetim Kurulu Bağımsız Üye adaylarının belirlenmesi konulu Özel Durum Açıklamamızda ek olarak verilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayı Şerife Ebru DOĞRUOL AYGİL'in Son On Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevleri ve Özgeçmişi beyanı güncellenmiştir. Yeni hali ekte sunulmuştur.EKİ: Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayının Bağımsızlık Beyanı, Son On Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevleri ve Özgeçmişi. Pdf.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1245349BIST