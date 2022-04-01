***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviAHMED CEVDET ALEMDAR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 06.04.2020 İcrada Görevli Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. Sanayi Grup Başkanı Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırALİ ÇALIŞKAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 01.04.2022 İcrada Görevli Genel Müdür - Hayır Bağımsız Üye DeğilGÖKHAN EYİGÜN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 12.05.2021 İcrada Görevli Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiNUSRET ORHUN KÖSTEM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 12.05.2021 İcrada Görevli Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. Finans Grup Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiGÜNGÖR KAYMAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 24.03.2021 İcrada Görevli Değil Hewlett Packard Enterprise Türkiye, Kazakistan ve Kırgızistan Bölgesi'nden Sorumlu Genel Müdür Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911282 Değerlendirildi Denetimden Sorumlu Komite Başkanı-Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanıŞERİFE EBRU DOĞRUOL AYGİL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 24.03.2022 İcrada Görevli Değil Gelişen Pazarlar ve Çin?den sorumlu Aşı Pazarlama Başkan Yardımcılığı Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002773 Değerlendirildi Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı - Denetimden Sorumlu Komite Üyesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015232BIST