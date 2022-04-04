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***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

04.04.2022 08:30
***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
İBRAHİM ÖZGÜR YILDIRIM Genel Müdür (CEO) Üst Düzey Yönetici Yeni Ürün ve Proses Geliştirme Müdürü - Yeni Ürün ve Proses Geliştirme Direktörü - Teknoloji Geliştirme Direktörü - Vekaleten Başkan Yardımcısı Teknoloji ve Pazar Geliştirme CTO (Chief Technology Officer¬Teknolojiden Sorumlu Başkan) - Genel Müdür Yardımcısı Teknoloji ve Güney Amerika (SA) ve Kompozit İş Birimi Lideri - Genel Müdür Yardımcısı Avrupa Ortadoğu Afrika (EMEA), Genel Müdür Yardımcısı Avrupa Ortadoğu Afrika (APAC)
VOLKAN ÖZKAN Genel Müdür Yardımcısı Avrupa Ortadoğu Afrika (EMEA) Yönetici Finans Müdürü - Global Finans Müdürü - Endonezya Indo Kordsa Finans Direktörü - Genel Müdür Yardımcısı Finans - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
FATMA ARZU ERGENE Genel Müdür Yardımcısı Finans ve Tedarik Zinciri - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Yönetici Avrupa Ortadoğu ve Afrika Finans Direktörü - Global Satınalma Direktörü - Başkan Yardımcısı Finans ve Satınalma - Genel Müdür Yardımcısı Mali İşler ve Genel Müdür Yardımcısı Güney Amerika (SA) - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi - Genel Müdür Yardımcısı Ticaret
MURAT OĞUZ ARCAN Genel Müdür Yardımcısı Kompozit Yönetici İş Geliştirme Direktörü - İş ve Pazar Geliştirme Direktörü ve İnşaat İş Birimi Lideri - Genel Müdür Yardımcısı Kompozit İnşaat ve İş Geliştirme
ABDÜLKADİR TOPLU Genel Müdür Yardımcısı Kuzey ve Güney Amerika Yönetici Kordsa Global A.Ş. Türkiye Hat 2 Makine Mühendisi - Hat 2 Üretim Müdürü - Hat 1 Üretim Müdürü - Polyester Üretim Müdürü - Kordsa Brazil S.A. Brezilya Operasyon Direktörü - ­InterKordsa GmbH Almanya Operasyon Direktörü - Kordsa Global A.Ş. Türkiye Operasyon Direktörü - Global Tedarik Zinciri Direktörü - Genel Müdür Yardımcısı Avrupa Ortadoğu Afrika (EMEA)
ÖMÜR MENTEŞ Genel Müdür Yardımcısı (Asya-Pasifik) Üst Düzey Yönetici Satış Grup Müdürü (Asya-Pasifik)
ERAY KARADUMAN Genel Müdür Yardımcısı, İnsan Kaynakları ve Hukuk Yönetici Genel Müdür Yardımcısı, İnsan Kaynakları, Hukuk ve Bilgi Teknolojileri
LEVENT AKPULAT Global Satış ve Pazar Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı ve İnşaat İş Birimi Lideri Yönetici Genel Müdür Yardımcısı Global Satış ve Pazar Geliştirme
DENİZ KORKMAZ Genel Müdür Yardımcısı, Teknoloji Yönetici AR-GE Laboratuvar Lideri-Platform Lideri, Araştırma ve Laboratuvarlar-Şube Müdürü-Platform Lideri, Kompozit Güçlendirme-Kompozit Teknolojileri Direktörü, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA)
MEHMET İLKER ÇALIŞKAN Genel Müdür Yardımcısı, Strateji ve İş Geliştirme Yönetici




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015292


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ULUSE 137,00 1.582.213 % 9,95  
LIDER 20,50 3.012.065 % 9,92  
GEREL 4,79 38.608.261 % 9,86  
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Riyal 3,9101 3,9297 % 0,20  
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Altın Ons 1.927 1.928 2,10  
Altın Gr. 912 913 3,46  
Cumhuriyet 6.050 6.142 29,00  
Tam 6.020 6.170 25,91  
Yarım 2.910 2.985 12,54  
Çeyrek 1.459 1.492 6,27  
Gümüş.Ons 24,69 24,74 0,08  
Gümüş Gr. 11,71 11,72 0,08  
B. Petrol 105 105 0,37  
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