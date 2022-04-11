***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.04.2022 16:03
***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AHMED CEVDET ALEMDAR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 06.04.2020 İcrada Görevli Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. Sanayi Grup Başkanı Hayır Bağımsız Üye Değil
ALİ ÇALIŞKAN 01.04.2022 Genel Müdür - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
GÖKHAN EYİGÜN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 12.05.2021 İcrada Görevli Değil Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
NUSRET ORHUN KÖSTEM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 12.05.2021 İcrada Görevli Değil Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. Finans Grup Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
GÜNGÖR KAYMAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 24.03.2021 İcrada Görevli Değil Hewlett Packard Enterprise Türkiye, Kazakistan ve Kırgızistan Bölgesi'nden Sorumlu Genel Müdür Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911282 Değerlendirildi Denetimden Sorumlu Komite Başkanı-Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
ŞERİFE EBRU DOĞRUOL AYGİL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 24.03.2022 İcrada Görevli Değil Gelişen Pazarlar ve Çin?den sorumlu Aşı Pazarlama Başkan Yardımcılığı Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002773 Değerlendirildi Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı - Denetimden Sorumlu Komite Üyesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019158
BIST
16:062.435
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 41,91
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.393
|
2.447
En Düşük
2.401
16:0614,6797
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0637
|Açılış
|: 14,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7420
|
14,7582
En Düşük
14,6341
16:0615,9992
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0467
|Açılış
|: 15,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0400
|
16,1352
En Düşük
15,9613
16:06925,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,78
|Açılış
|: 925,55
|
|Önceki Kapanış
|: 923,44
|
930,31
En Düşük
919,74
BIST En Aktif Hisseler16:06
|ISFIN
|4,62
|435.952.057
|% 10,00
|
|TRGYO
|6,93
|161.944.621
|% 10,00
|
|KONKA
|18,07
|217.432.010
|% 9,98
|
|ACSEL
|41,26
|62.587.013
|% 9,97
|
|DURDO
|18,97
|17.316.076
|% 9,97
|
|MARTI
|1,88
|95.677.889
|% -7,39
|
|CEOEM
|11,35
|25.528.771
|% -4,62
|
|KUYAS
|5,60
|9.201.043
|% -3,45
|
|BRMEN
|2,24
|63.091
|% -3,45
|
|ULUSE
|151,90
|47.496.701
|% -3,43
|
|THYAO
|36,36
|4.915.616.127
|% 2,94
|
|GARAN
|13,63
|4.621.056.661
|% 2,48
|
|KRDMD
|16,19
|2.890.138.664
|% 2,73
|
|ASELS
|28,18
|2.432.365.926
|% 1,00
|
|YKBNK
|4,94
|2.308.016.625
|% 5,78
|
|EKGYO
|2,70
|1.370.497.782
|% 3,05
|
|YKBNK
|4,94
|2.308.016.625
|% 5,78
|
|TSKB
|1,73
|700.279.500
|% 8,81
|
|GARAN
|13,63
|4.621.056.661
|% 2,48
|
|ODAS
|2,20
|664.689.337
|% -1,79
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6641
|14,6797
|% -0,43
|
|Euro
|15,9770
|15,9992
|% -0,29
|
|Sterlin
|19,0404
|19,1359
|% -0,62
|
|Frank
|15,6422
|15,7364
|% -0,47
|
|Riyal
|3,8964
|3,9159
|% -0,59
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.962
|13,86
|
|Altın Gr.
|929
|929
|5,26
|
|Cumhuriyet
|6.139
|6.232
|25,00
|
|Tam
|6.118
|6.270
|33,61
|
|Yarım
|2.957
|3.033
|16,26
|
|Çeyrek
|1.483
|1.517
|8,13
|
|Gümüş.Ons
|25,27
|25,30
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|11,95
|11,96
|0,20
|
|B. Petrol
|98,58
|98,58
|-4,20
|
Seans Raporu
16:06
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-
16:21SAFKR
Yüzde 8.31 oranında artışla 7.82 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 470, 959 adet işlem
-
16:20MZHLD
Yüzde 9.96 oranında artışla 37.52 lira fiyatla işlem gören hissede 321, 778 adet işlem
-
16:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 37, 12 artarak (% 1.73 ) 2, 188
-
16:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MMCAS, LIDFA, SANKO, ISFIN, IHAAS, MZHLD, ACSEL, MIPAZ, DOHOL, TRGYO
-
16:19
KONKA, BTCIM, LIDFA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında