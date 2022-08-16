***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.08.2022 18:32
***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Nile Kordsa Company SAE (Mısır) Kord Bezi Üretimi ve Ticareti 47800000 24378000 EGP 51 Doğrudan Bağlı Ortaklık
Kordsa Inc. (Amerika Birleşik Devletleri) Endüstriyel İplik ve Kord Bezi Üretimi ve Ticareti 274091000 274091000 USD 100 Doğrudan Bağlı Ortaklık
Fabric Development, Inc. (Amerika Birleşik Devletleri) Sivil Havacılık Sektörüne İleri Kompozit Malzemeleri Üretimi 1210000 1210000 USD 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Textile Products, Inc. (Amerika Birleşik Devletleri) Sivil Havacılık Sektörüne İleri Kompozit Malzemeleri Üretimi 150000 150000 USD 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Advanced Honeycomb Technologies Corporation (Amerika Birleşik Devletleri) Sivil Havacılık Sektörüne İleri Kompozit Malzemeleri Üretimi 200000 200000 USD 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Axiom Materials Acquisition LLC Sivil Havacılık Sektörüne İleri Kompozit Malzemeleri Üretimi 74166742 74166742 USD 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Kordsa Brasil S.A. (Brezilya) Endüstriyel İplik ve Kord Bezi Üretimi ve Ticareti 208613427 203001726 BRL 97,31 Doğrudan Bağlı Ortaklık
PT Indo Kordsa Tbk (Endonezya) Endüstriyel İplik ve Kord Bezi Üretimi ve Ticareti 130404630 80303171 USD 61,58 Doğrudan Bağlı Ortaklık
PT Indo Kordsa Polyester (Endonezya) Endüstriyel İplik Üretimi ve Ticareti 14750000 14745575 USD 99,97 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Thai Indo Kordsa Co. Ltd. (Tayland) Kord Bezi Üretimi ve Ticareti 570000000 365883000 THB 64,19 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Microtex Composites S.r.l. İleri Kompozit Malzeme Üretimleri 200000 120000 EUR 60,00 Dolaylı Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056036
BIST