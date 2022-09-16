***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoVolkan ÖZKAN Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Finans 01.09.2022 0216 300 10 00 volkan.ozkan@kordsa.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey 3 Lisansı 903796Ayhan KARAKOCA Global Finans Grup Müdürü Kurumsal Finansman ve Yatırımcı İlişkileri- Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi- Kurumsal Yönetim Komitesi Raportörü 14.10.2015 0216 300 11 24 ayhan.karakoca@kordsa.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 208957-701768Ceyda ÖZDEMİR KOLAY Global Finans Grup Müdürü Bütçe Raporlama ve Konsolidasyon 07.04.2021 0216 300 11 21 ceyda.ozdemir@kordsa.com - -Mustafa YAYLA Finans Memuru Yatırımcı İlişkileri Bölümü Pay Sahipleri ile İlişkiler 0216 300 11 27 mustafa.yayla@kordsa.com - -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063579BIST