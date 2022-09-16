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***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

16.09.2022 16:38
***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Volkan ÖZKAN Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Finans 01.09.2022 0216 300 10 00 volkan.ozkan@kordsa.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey 3 Lisansı 903796
Ayhan KARAKOCA Global Finans Grup Müdürü Kurumsal Finansman ve Yatırımcı İlişkileri- Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi- Kurumsal Yönetim Komitesi Raportörü 14.10.2015 0216 300 11 24 ayhan.karakoca@kordsa.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 208957-701768
Ceyda ÖZDEMİR KOLAY Global Finans Grup Müdürü Bütçe Raporlama ve Konsolidasyon 07.04.2021 0216 300 11 21 ceyda.ozdemir@kordsa.com - -
Mustafa YAYLA Finans Memuru Yatırımcı İlişkileri Bölümü Pay Sahipleri ile İlişkiler 0216 300 11 27 mustafa.yayla@kordsa.com - -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063579


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BIST En Aktif Hisseler17:52
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SARKY 19,14 117.874.208 % 10,00  
GLBMD 13,09 35.231.384 % 10,00  
IZFAS 3,63 15.321.995 % 10,00  
ALMAD 3,53 23.442.607 % 9,97  
VERTU 30,04 140.682.050 % 9,96  
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17:52 Alış Satış %  
Dolar 18,2699 18,2943 % 0,16  
Euro 18,3296 18,3417 % 0,42  
Sterlin 20,8333 20,9378 % -0,27  
Frank 18,9271 19,0411 % 0,02  
Riyal 4,8512 4,8755 % 0,05  
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17:52 Alış Satış %  
Altın Ons 1.677 1.677 12,48  
Altın Gr. 987 987 8,72  
Cumhuriyet 6.634 6.734 -52,00  
Tam 6.695 6.773 61,00  
Yarım 3.262 3.311 30,00  
Çeyrek 1.636 1.655 14,00  
Gümüş.Ons 19,41 19,43 0,24  
Gümüş Gr. 11,43 11,45 0,17  
B. Petrol 91,66 91,66 0,80  
Seans Raporu 17:52
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