***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoVolkan ÖZKAN Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Finans, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 01.09.2022 0216 300 10 00 volkan.ozkan@kordsa.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey 3 Lisansı 903796Ayhan KARAKOCA Global Finans Grup Müdürü Kurumsal Finansman ve Yatırımcı İlişkileri- Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi- Kurumsal Yönetim Komitesi Raportörü 14.10.2015 0216 300 11 24 ayhan.karakoca@kordsa.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 208957-701768Ceyda ÖZDEMİR KOLAY Global Finans Grup Müdürü Bütçe Raporlama ve Konsolidasyon 07.04.2021 0216 300 11 21 ceyda.ozdemir@kordsa.com - -Mustafa YAYLA Finans Memuru Yatırımcı İlişkileri Bölümü Pay Sahipleri ile İlişkiler 0216 300 11 27 mustafa.yayla@kordsa.com - -Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerİBRAHİM ÖZGÜR YILDIRIM Genel Müdür (CEO) Üst Düzey Yönetici Yeni Ürün ve Proses Geliştirme Müdürü - Yeni Ürün ve Proses Geliştirme Direktörü - Teknoloji Geliştirme Direktörü - Vekaleten Başkan Yardımcısı Teknoloji ve Pazar Geliştirme CTO (Chief Technology Officer¬Teknolojiden Sorumlu Başkan) - Genel Müdür Yardımcısı Teknoloji ve Güney Amerika (SA) ve Kompozit İş Birimi Lideri - Genel Müdür Yardımcısı Avrupa Ortadoğu Afrika (EMEA), Genel Müdür Yardımcısı Avrupa Ortadoğu Afrika (APAC)VOLKAN ÖZKAN Genel Müdür Yardımcısı Finans (CFO), Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Genel Müdür Yardımcısı Avrupa, Ortadoğu ve Afrika, Finans Müdürü - Global Finans Müdürü - Endonezya Indo Kordsa Finans Direktörü - Genel Müdür Yardımcısı Finans - Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiMURAT OĞUZ ARCAN Genel Müdür Yardımcısı, Kuzey Amerika Kompozit Yönetici İş Geliştirme Direktörü - İş ve Pazar Geliştirme Direktörü ve İnşaat İş Birimi Lideri - Genel Müdür Yardımcısı Kompozit İnşaat ve İş GeliştirmeABDÜLKADİR TOPLU Genel Müdür Yardımcısı Kuzey Amerika Yönetici Global Tedarik Zinciri Direktörü - Genel Müdür Yardımcısı Avrupa Ortadoğu Afrika (EMEA)ÖMÜR MENTEŞ Genel Müdür Yardımcısı (Asya-Pasifik) Üst Düzey Yönetici Satış Grup Müdürü (Asya-Pasifik)ERAY KARADUMAN Genel Müdür Yardımcısı, İnsan Kaynakları, Hukuk ve Kurumsal İletişim Yönetici Genel Müdür Yardımcısı, İnsan Kaynakları, Hukuk ve Bilgi TeknolojileriLEVENT AKPULAT Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı ve İnşaat İş Birimi Lideri Yönetici Genel Müdür Yardımcısı Global Satış ve Pazar GeliştirmeDENİZ KORKMAZ Genel Müdür Yardımcısı, Teknoloji Yönetici AR-GE Laboratuvar Lideri-Platform Lideri, Araştırma ve Laboratuvarlar-Şube Müdürü-Platform Lideri, Kompozit Güçlendirme-Kompozit Teknolojileri Direktörü, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA)MEHMET İLKER ÇALIŞKAN Genel Müdür Yardımcısı, Strateji ve İş Geliştirme ve Entegrasyon Yönetici Genel Müdür Yardımcısı, Strateji ve İş GeliştirmeSALİH KAHRAMAN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI, AVRUPA, ORTADOĞU VE AFRİKA Yönetici SATIŞ GRUP MÜDÜRÜ, AVRUPA, ORTADOĞU VE AFRİKAMÜGE ARİFOĞLU YENMEZ Genel Müdür Yardımcısı, Kompozit, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Yönetici Araştırma ve Geliştirme Direktörü, Lastik, Lastik Dışı ve İnşaatDOĞAN SEVİM GENEL MÜDÜR YARDIMCISI, SATIŞ ve PAZARLAMA Yeminli Mali Müşavir GLOBAL MÜŞTERİ YÖNETİCİSİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064661BIST